Kahramanmaraş’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 5 gözaltı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Şahısların üst ve araç aramalarında 5 bin 780 adet uyuşturucu hap, 9,48 gram metamfetamin, 5,91 gram skunk ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 22,68 gram altın ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda ise 11 adet cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Her iki operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

