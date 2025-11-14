HABER

Kahreden detay: Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı ortaya çıktı! "Sen şehit olmuşsun"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 20 askerimizin şehit olduğunu açıklamıştı. Şehit olan askerler için, Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidimiz Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehit olmadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başkentte tören düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu. Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti. Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

SON KONUŞMASI ORTAYA ÇIKTI

Şehit olan askerimiz Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehit olmadan saatler önce kız kardeşiyle yaptığı konuşma ortaya çıktı.

Kız kardeşinin yazdığı "Ağabeyim, iyi misin?" mesajına yanıt veren Kuyucu, "İyiyim gardaşım hayır mı, rüyanda mı gördün?" dedi.

"SEN ŞEHİT OLMUŞSUN"

Bunun üzerine ağabeyini rüyasında gördüğünü söyleyen Kuyucu'nun kız kardeşi, "Evet rüyamda gördüm de çok ağladım. Sabah namazını kıldım hemen sonra. Sen şehit olmuşsun. Uyandığımda da ağlıyordum." diye yazdı.

Bu sözlere cevap veren şehit Kuyucu, "Hayırlara gelsin gardaşım keşke olsa öyle ama nerde. Üzülme gardaşım." yanıtını verdi.

