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Kahreden kare... Gözyaşları içerisinde yaralı annesine yardım bekledi!

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir trafik magandası sapağı kaçırdığı için geri gelmeye başlayınca kazaya sebebiyet verdi. Çarpılan araçta küçük oğluyla seyahat eden bir kadın yaralandı. Yaralı kadın otoyol kenarında ambulans beklerken yanındaki çocuğunun gözyaşları içinde beklemesi görenlerin yüreklerini burktu.

Kahreden kare... Gözyaşları içerisinde yaralı annesine yardım bekledi!

Kaza, dün öğlen saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu, Eyüpsultan bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul Havalimanı istikametinde sapağı kaçıran hafif ticari aracın sürücüsü, emniyet şeridinde geri geri gelmeye başladı.

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KAHREDEN KARE: YARALI ANNESİNİN YANINDA GÖZYAŞLARIYLA BEKLEDİ

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan farklı bir otomobil, hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı merkezini arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılarak emniyet şeridine alındı. Annesiyle birlikte otomobilde olan küçük çocuk ise ambulans gelene kadar annesinin yanında ağlayarak bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri havalimanı istikametini trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları sürücüyü hastaneye kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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GERİ GERİ GELMİŞ

Kazayı gören Metin Yılmaz, "Mavi aracın sahibi sağa yanaşmış. Kuzey Marmara'da geri geri gelmiş ve gidiş olmadığı halde bu aracın sahibi hanımefendi de fark etmemiş arkadan vurmuş. Süratli şekilde vurmuş" dedi.

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Kaynak: DHA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu kaza
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