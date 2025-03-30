Kahreden olay! Karı-kocayı ölüm ayırdı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde meydana geldi. V.Ş. yönetimindeki otomobil, bir marketin önünde park halinde olan kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen ekipler, otomobilde sıkışan V.Ş. ile eşi H.Ş.’nin çıkarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından otomobilden çıkarılan V.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı eşi H.Ş. ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır