HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kahreden olay! Karı-kocayı ölüm ayırdı

Kahreden olay! Karı-kocayı ölüm ayırdı

30.03.2025 20:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kazada V.Ş. yaşamını yitirdi, eşi H.Ş. ise ağır yaralandı.

Kahreden olay! Karı-kocayı ölüm ayırdı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi üzerinde meydana geldi. V.Ş. yönetimindeki otomobil, bir marketin önünde park halinde olan kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen ekipler, otomobilde sıkışan V.Ş. ile eşi H.Ş.’nin çıkarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesinin ardından otomobilden çıkarılan V.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı eşi H.Ş. ise sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Kriz büyüyor! Trump'a rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"Kriz büyüyor! Trump'a rest çekti: "ABD bunu başaramayacak"
Rusya duyurdu! Ukrayna'da o bölgeyi ele geçirdilerRusya duyurdu! Ukrayna'da o bölgeyi ele geçirdiler
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kano sporcusunun cansız bedenini böyle bulmuşlar: Ünlü markayla iletişime geçip koordinat bilgileri istendi

Kano sporcusunun cansız bedenini böyle bulmuşlar: Ünlü markayla iletişime geçip koordinat bilgileri istendi

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Bir ilk olacaktı! Spectrum roketi fırlatıldıktan 30 saniye sonra infilak etti

Bir ilk olacaktı! Spectrum roketi fırlatıldıktan 30 saniye sonra infilak etti

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.