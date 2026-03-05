Kahta'da ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar sürüyor

Kahta İlçe Müftülüğü bünyesinde yürütülen faaliyetler kapsamında TDV gönüllüsü kadınlar tarafından hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Hanım Özbek Kur'an Kursu öğrencileri, Kur'an kursu öğreticisi Melek Yavuz ve vaiz Şükran Turul öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda, temel ihtiyaç malzemeleri ailelere teslim edildi. Yapılan çalışmanın hem dayanışma bilincini güçlendirmeyi hem de öğrencilerde sosyal sorumluluk farkındalığını artırmayı amaçladığı belirtildi.

Süleyman Turul, yardım faaliyetlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini belirterek, hayırseverlerin destekleriyle daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

