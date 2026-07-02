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Kahta’da çöp yangını korkuttu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iş merkezleri önünde çıkan çöp yangını paniğe neden oldu.

Kahta’da çöp yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Ahmet Aydın cadde üzerindeki konfeksiyon firmalarının çöp konteyneri yanına bıraktığı kumaşlar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangın çevrede korku ve paniğe neden olurken, alevler park halindeki bazı araçlara sıçrayarak maddi hasara yol açtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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