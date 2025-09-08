Kahvaltının saati ömrünüzü etkiler mi? Geç kahvaltı yapanlar dikkat!

Uzmanlar, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu sıkça vurguluyor. İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, kahvaltının saat kaçta yapıldığının da uzun ömür üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Yaşlı bireylerde erken kahvaltı yapanların, geç yapanlara kıyasla daha uzun yaşadığı belirlendi.

ERKEN KAHVALTI, UZUN ÖMÜR

Ortalama 64 yaşındaki 3 bin kişinin uyku, yemek düzeni ve sağlık durumlarının 20 yıl boyunca izlendiği çalışmada, sabah 07:50’de kahvaltı yapanların, 08:50’de kahvaltı edenlere göre daha uzun yaşadığı tespit edildi. Katılımcılar genellikle uyandıktan 1,5 saat sonra kahvaltı yapıyor ve akşam yemeğini gün bitmeden 5 saat önce yiyordu.

GEÇ KAHVALTI RİSKİ ARTIRIYOR

Massachusetts General Hospital’dan Dr. Hassan Dashti’nin liderliğindeki araştırmaya göre, kahvaltıyı her bir saat geciktirmek erken ölüm riskini yaklaşık %11 artırıyor. Geceleri geç saatlere kadar ayakta kalanların öğünlerini de geç saatlere kaydırdığı, bu grupta depresyon, yorgunluk ve hastalık sıklığının arttığı gözlemlendi.

BİYOLOJİK SAAT VE KAHVALTI

Dr. Dashti, erken kahvaltının vücudun sirkadiyen ritmini güçlendirdiğini belirtiyor: “Sabah kahvaltısı, organlara gündüzün başladığını haber veren güçlü bir sinyal. Bu, yaşla birlikte zayıflayan biyolojik saati destekliyor” dedi.

ÖNCEKİ BULGULARI DESTEKLİYOR

Araştırma, doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmasa da, kahvaltı saatinin yaşlılarda sağlık göstergesi olabileceği ifade edildi. Geçmiş çalışmalar da düzenli kahvaltının kalp hastalıkları ve erken ölüm riskini azalttığını, kahvaltıyı atlamanın ise kalp-damar sağlığına zarar verdiğini göstermişti.