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Kahve içmeden ayılamam diyenler buraya! Kahve düşkünlerine kötü haber: Beyni gece de rahat bırakmıyor!

Kahve tutkunlarını üzecek bir haber: Yeni bir araştırma, kafeinin yalnızca uyanıkken değil, uyku sırasında da beyni etkileyerek dinlenmeyi engellediğini ortaya koydu. Montreal Üniversitesi’nden bilim insanlarının yayınlanan çalışması, kafeinin beyin sinyallerini değiştirerek kaliteli uykunun önüne geçtiğini gösteriyor. Özellikle gençlerde daha etkili olan bu durum, uyku düzenini bozarak gün içinde yorgunluğa neden olabilir. Araştırmanın detayları haberimizde...

Kahve içmeden ayılamam diyenler buraya! Kahve düşkünlerine kötü haber: Beyni gece de rahat bırakmıyor!
Sedef Karatay

Kahve, çay, enerji içecekleri ve çikolata gibi kafein içeren ürünlerin uykuyu kaçırdığı uzun zamandır biliniyor. Ancak Kanada’daki Montreal Üniversitesi’nin yeni araştırması, kafeinin uyku sırasındaki etkilerini daha derinlemesine ortaya koydu. Yayınlanan çalışma, kafeinin uyku sırasında beynin işleyişini değiştirerek dinlenmeyi engellediğini gösteriyor. Kafein, uyarıcı etkisiyle sadece uyanıkken değil, uyku sırasında da beyni aktif tutuyor.

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BEYNİ "KRİTİKLİK" DURUMUNA GETİRİYOR

Araştırmaya göre kafein, beyin sinyallerinin karmaşıklığını artırarak beyni “kritiklik” adı verilen bir duruma yaklaştırıyor. Kritiklik, beynin yapı ve esneklik arasında dengede olduğu, bilgi işleme, öğrenme ve karar verme açısından en verimli olduğu bir durum. Ancak bu durum, uyku için uygun değil. Prof. Karim Jerbi, “Kafein, uyku sırasında beynin fazla aktif kalmasına neden oluyor ve bu da kaliteli dinlenmeyi engelliyor” dedi.

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DERİN UYKU DALGALARI ZAYIFLIYOR

Bilim insanları, kafeinin özellikle derin uykuyla ilişkilendirilen delta, teta ve alfa beyin dalgalarını zayıflattığını tespit etti. Özellikle non-REM (n-REM) uykusu, yani hafızanın sağlamlaştırıldığı aşama, kafeinden olumsuz etkileniyor. Bu durum, uykunun yenileyici etkisini azaltarak gün içinde yorgunluk ve konsantrasyon eksikliğine yol açabilir.

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GENÇLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Çalışma, kafeinin 20-27 yaş arası genç yetişkinler üzerinde daha belirgin etkiler yarattığını ortaya koydu. Bunun nedeni, gençlerin beyinlerinde adenosin reseptörlerinin daha fazla olması. Normalde bu reseptörler, gün içinde birikerek uykuya eğilimi artırıyor. Ancak kafein, bu reseptörleri bloke ederek uyanıklığı teşvik ediyor ve gençlerin uykuya dalmasını zorlaştırıyor. Araştırmacılar, bu durumun gençlerde uyku kalitesini ciddi şekilde etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

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KAFEİN SADECE KAHVEDE DEĞİL!

Kafeinin yalnızca kahvede değil, çay, gazlı içecekler, enerji içecekleri, çikolata ve bazı ilaçlarda da bulunduğu hatırlatılıyor. Uzmanlar, özellikle akşam saatlerinde kafein tüketiminden kaçınılmasını öneriyor. Kafein alımını sınırlamak, beynin dinlenmesine ve sağlıklı bir uyku düzenine katkıda bulunabilir. Kahve tutkunları için bu haber kötü olsa da, bilinçli tüketimle uykunun kalitesi korunabilir.

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Anahtar Kelimeler:
uykusuzluk Çay Beyin kahve kafein
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