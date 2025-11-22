Kahveden zehirlenen Ayben’in durumu evlerdeki büyük tehlikeyi ortaya çıkardı: “Ölüme kadar gider”

İstanbul Beyoğlu’nda 26 yaşındaki Ayben Özçilingir Turtura, arkadaşıyla gittiği bir kafede içtiği Türk kahvesinden ilk yudumu alır almaz fenalaştı. Yapılan incelemede genç kadının, kahvenin su yerine endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlanması nedeniyle zehirlendiği ortaya çıktı. Üstelik kullanılan deterjan sıradan bir ürün değil, içinde lavabo açıcı kimyasalları bulunan yüksek etkili bir temizlik maddesiydi.

SODYUM HİDROKSİT: LAVABO AÇICILARIN İÇİNDEKİ TEHLİKELİ MADDE

Olayın ardından dikkatler evlerde sıkça bulunan temizlik ürünlerine çevrildi. Genç kadını ölümün eşiğine getiren sodyum hidroksit, özellikle yağ çözücüler, lavabo açıcılar ve zemin temizleyicilerde bulunan oldukça güçlü bir kimyasal. Deriyle temas ettiğinde yakıcı etki yapan bu madde, solunduğunda veya yanlışlıkla yutulduğunda kalıcı hasara, hatta ölüme yol açabiliyor.

EVLERDEKİ TEMİZLİK ÜRÜNLERİ “AĞIR ZEHİR” NİTELİĞİNDE

Apartmanlardan evlere, temizlik rutinlerinin merkezinde yer alan ürünler sanıldığından çok daha tehlikeli. Çamaşır suyu, tuz ruhu, böcek ilaçları, naftalin ve lavabo açıcılar… Uzmanlara göre hepsi, yanlış kullanıldığında “ağır zehir” etkisi yaratıyor.

UZMAN İSİM UYARDI: “KESİNLİKLE BAŞKA KAPLARA DOLDURMAYIN”

ATV Haber’e konuşan Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı, olayın ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir ihmal zincirine işaret ettiğini belirterek uyarıda bulundu:

“Bu kimyasallar solunduğunda, temas ettiğinde veya yutulduğunda ciddi tahribat yapar. Ürünler mutlaka kendi etiketleri ve ambalajlarıyla saklanmalıdır. Miktar kontrol edilmezse sonuç ölüme kadar gider.”

Uzmanlar, özellikle çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi ürünlerin bir araya getirilmesinin zehirli gaz oluşturduğunu ve kesinlikle böyle bir şeyin yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlara göre birkaç temel kural, evlerdeki ağır kimyasal riskini büyük ölçüde azaltabilir:

Temizlik sonrası evi mutlaka havalandırın.

Eldiven, maske ve mümkünse gözlük kullanın.

Temizlik ürünlerini asla birbirine karıştırmayın.

Kimyasalları içecek şişeleri gibi farklı kaplara koymayın.

Çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi güçlü maddeleri havalandırması iyi ortamlarda kullanın.

“SIRADAN GÖRÜNEN ÜRÜNLER ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİR”

Beyoğlu’ndaki olay, evlerde kullanılan temizlik ürünlerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. Uzmanlar, basit önlemlerle bu risklerin en aza indirilebileceğini ancak asıl tehlikenin dikkatsizlik olduğunu vurgulayarak vatandaşları uyarıyor:

“Temizlik ürünleri masum görünse de yanlış kullanıldığında ağır zehirdir.”