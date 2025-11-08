Kalbini çantasında taşıyor: En büyük korkusu çantasının çalınması: 'Yıkanırken bile yanımda'

Kentte 2018 yılında çalıştığı kasap dükkanında bayılınca arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Zafer Güneş'e, 'Kalp spazmı' tanısı konuldu. 2019'da kalbine pil takılan Güneş, rahatsızlığı devam edince 2023 yılında tedavi gördüğü İzmir'de, kendisine takılan yapay kalp ile hayata tutundu.

Yaşamını, yanından ayırmadığı ve çantasında taşıdığı yapay kalbe bağlı olan ana kumanda ve bunun çalışmasını sağlayan bataryalarla sürdüren Güneş'in en büyük korkusu ise boynuna astığı çantanın, hırsızlar tarafından içinde para olabileceği düşüncesiyle çalınması. Bunu engellemek için çantanın üzerine büyük harflerle ‘YAPAY KALP’ yazan Zafer Güneş, yaşadıklarını şöyle anlattı.

"KALBİN ÇALIŞMASINI SAĞLAYAN ANA POMPAYI ÇANTAMDA TAŞIYORUM"

Kasap’ta işçi olarak çalışırken üşümeye başladım. Göğsümde de şiddetli ağrı oluştu. İşimin gereği günün büyük bölümünü soğuk hava depolarında geçirdiğimiz için üşüttüğümü düşündüm. Aynı gün bayılınca arkadaşlarım beni hastaneye kaldırdı. Doktorlar, ikinci derece kalp yetmezliği tanısı koydular. İstanbul'da tedavi görürken kalbim geceleri kısa süre durmaya başladı. Bunun sorun olduğunu söyleyen uzmanlar 2019’da kalp pili taktılar. Daha sonra İzmir’de tedavi görmeye başladım. 2023 yılında kalbimin çalışma gücü yüzde 20’nin altına düşünce doktorlar bu kez yapay kalp taktılar. O günden sonra, yapay kalbin çalışmasını sağlayan ana pompa ve bataryaları boynuma astığım çantamda taşıyorum. Bu çantayı da yıkanırken dahi önlem alarak yanımdan ayırmıyorum. Çünkü, yapay kalbin çalışmasını sağlayan bu cihazlar bizim için çok önemli. Kalbimin pompa hızını, vücuduma ne kadar kan pompalandığını anında görüyorum. Varsa sorunu bildiriyor. Bizde gideriyoruz. Cihazın çalışmasını sağlayan bataryaların gücü 16-17 saat sürüyor. Bitince 15 dakika içinde mutlaka değiştirmek zorundayım.

'KALP NAKLİ BEKLİYORUM'

Güneş, yapay kalple yaşamanın zor olduğunu belirtiyor. Hayatı için çok önemli olan çantasının üzerine, içinde para olacağı düşünülmesin diye de büyük harflerle ‘YAPAY KALP’ yazdığını belirten Güneş,Böylece yolda yürürken, çantamı ve cihazları gören vatandaşların beni canlı bomba olarak düşünmesinin de önüne geçtim dedi.Yapay kalp takılmasının ardından yaşamını, elektriklere bağlı olarak sürdürdüğünü söyleyen Güneş, “Çantamdaki bataryaları bittiği zaman mutlaka şarj etmem gerekiyor. Kısa süre elektrik kesintisinde eşim ve çocuklarım hemen bataryalara bakıyorlar. Evimizde panik havası oluşuyor. 6 Şubat depreminde 11 ildeki bütün arkadaşlarımla irtibat halindeydim. Onlar çok büyük sıkıntılar yaşadı. Elektrikler kesik her yer enkaz. Güvenli bir yere ulaşana kadar arkadaşlarla irtibat halinde kaldık. Bizde de bu korkular var. Olası bir depremde, bir felakette ne yapabiliriz planlarını kafamızda kuruyoruz. Sürekli düşünüyoruz. Çünkü başımıza gelmez diye bir durum yok. Kalp nakli bekliyorum. Benim gibi birçok arkadaşım var. Büyük zorluklar yaşıyoruz. Organlarınız bizim için umut olabilir. İki evladım var. Ben onlar için mücadele etmek zorundayım. 7 yıldır bu hastalığı yaşıyorum. Son 3 yılımı da yapay kalple geçirdim. Ben de, 'Organ Nakli Haftası’nda organ bekliyorum diye konuştu.

