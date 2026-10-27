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Kaldırım taşıyla önce telefoncuya sonra bankaya girdi! Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüzünü gizleyerek bir telefon dükkânına giren şüpheli, 12 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldı. Ardından aynı yöntemle bir banka şubesine giren şüpheli, nakit para bulamayınca olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kaldırım taşıyla önce telefoncuya sonra bankaya girdi! Tutuklandı

Olay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Büyük Çarşı İş Hanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzünü kar maskesiyle gizleyen M.S., bir telefon dükkânının önüne gelerek beze sardığı kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırdı.

Kırılan camdan içeri giren şüpheli, dükkândan 12 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar çaldıktan sonra aynı yerden çıkarak uzaklaştı.

AYNI YÖNTEMLE BANKA ŞUBESİNE GİRDİ

Telefon dükkânındaki hırsızlığın ardından şüpheli, bu kez Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesine yöneldi.

Yüzünü tişörtüyle kapatan M.S., yine beze sardığı kaldırım taşıyla bankanın camını kırarak içeri girdi.

Banka şubesindeki çekmeceleri kontrol eden şüpheli, çalacak nakit para bulamayınca kırdığı camdan çıkarak olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Şüphelinin telefon dükkânına ve banka şubesine girdiği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İhbarların ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayları gerçekleştiren şüphelinin M.S. olduğunu belirledi.

YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kimliği tespit edilen M.S., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay hırsızlık
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