Futbolun küresel çaptaki popülerliği ve yaygınlığına yönelik birçok sebep mevcuttur. Bunlar arasında köklü bir geçmişe sahip olması, önemli bir pazara dönüşmesi, ülkelerin milli kimliklerini temsil eden organizasyonlar, amatör seviyede kolay ulaşılabilirlik ve sporun iç dinamiklerinin etkisi gibi birçok özelliğinden söz edilebilir. Futbolun arkasındaki temel direklerden birisi ise gözlerden kaçabilen bir durumdur.

Futbol, zaman içerisindeki pratik sorunlara teorik, bilimsel ve işlevsel çözümler üretilmesiyle gelişmektedir. Futbol içerisindeki birçok detay sorun zaman içerisinde bulunan doğal ve teknolojik çözümlerle giderilmiştir. Kale ağlarının altıgen yapısı; temel bir futbol probleminin doğada örneği bulunan modelin bilimsel olarak futbola uyarlanmasıdır.

Kale ağları neden altıgen gözeneklidir?

Futbolun ilk zamanlarında genel olarak kale ağları mevcut değildi. Zaman içerisinde oyunun içerisine hakemler, kurallar ve organizasyonlar dahil olarak kapsamı genişletildi. Bu süreç içerisinde kalelere ağ takılması bir gereklilik haline geldi. Hem seyircilerin görsel seyri hem hakemlerin kararlarında ağsız kaleler gol anlarında soruna yol açabiliyordu. İlk üretilen ağlarda ise geometrik olarak kare şekli kullanılmaktaydı. Bunun sebebi o zamanlarda dokuma tezgahlarının avcılık ve balıkçılık ağı gibi kare formatta üretime uygun olmasıydı.

Kare format, uygun dokuma tezgahları sebebiyle kullanılmaya başlansa da kısa süreçte düşük performans verdiği anlaşılmıştır. Birçok kare desenin direnç noktası düğümleri olmaktaydı. Kare formatta düğüm noktaları direnci paylaşamadan belirli bir noktaya dengesiz bir enerji dağılımına sahiptir. Özellikle şert şutlarda yırtılmalar ve geri sekmeler önemli bir sorundu. Futbolda televizyon yayıncılığının da başlamasıyla kare formattaki ağların yetersizliği tümden hissedilmiştir. Televizyon yayınlarının futbolda devasa bir gelir kalemi olması, televizyon izleyicilerinin taleplerini birincil öneme taşımıştır. Futbol üzerine çalışan saha mühendisleri bu soruna doğal bir çözüm üretmiştir.

Altıgen formasyonu doğada arı peteklerinde görülen geometrik şekildir. Arı petekleri içerisindeki ağırlığa karşın dışarıdan gelen rüzgar vb. darbelere karşı direnebilir. Çünkü altıgen yapı karşıdan gelen kinetik enerjiyi merkezden köşelere eşit şekilde dağıtır. Kale ağlarını birbirlerine bitişik altıgen parçalardan oluşturmak da bu işleve dayanmaktadır. Altıgen parçalar enerjiyi dağıtarak düğümler arasındaki gerilimi azaltmaktaydı. Sert şutlarda dahi topun enerjisinin soğrulması mümkün olmuştur.

Kale ağlarının altıgen yapılması başlangıçta maliyetli görülmüştür. Bunun sebebi mevcut dokuma tezgahlarının uygun olmamasıdır. Ancak zaman içerisinde altıgen parçalar üretecek dokuma tezgahları üretildikçe maliyet olumlu şekilde düşmüş ve daha avantajlı hale gelmiştir. Çünkü altıgen ağlarda direnç katsayısı daha yüksek olduğundan ağların iplerini inceltmek mümkündür. Daha ince iplerin kullanılması malzeme tasarrufunu sağlayarak maliyetleri düşürmektedir. Modern futbolda FIFA'nın ağ formatına yönelik bir kuralı mevcut değildir. Ancak kare ağlarının altıgen yapısı; yüksek direnci ve uygun maliyeti ile standartlaşmış bir uygulamadır.