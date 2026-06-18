Kalp krizi anında aspirin içmek gerçekten kurtarıcı mı? Kalp profesörü gerçeği açıkladı

Kardiyoloji Profesörü Muhammed Keskin'e göre entarik kaplı ya da standart aspirin, kalp krizi şüphesiyle herkesin yanında taşıması gereken bir ilaç olarak değerlendirilmemeli. Çünkü göğüs ağrısının nedeni her zaman kalp krizi olmayabiliyor.

Prof. Dr. Keskin, göğüs ağrısı yaşayan bir kişinin o anda kalp krizi geçirip geçirmediğinin evde ya da bireysel olarak kesin şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Aort yırtılması, ritim bozukluğu veya beyin kanaması gibi farklı ve ciddi durumlar da benzer belirtiler gösterebilir” uyarısında bulundu.

"TANI KONMADAN İLAÇ KULLANILMAZ"

Keskin’e göre kalp krizinde temel yaklaşım, doğru tanı konulmadan ilaç kullanmak değil, hızlı şekilde sağlık sistemine başvurmak olmalı: “Biz acil servise gelen hastalarda bile hemen ‘aspirin verin’ yaklaşımıyla hareket etmiyoruz. Önce tanı koyuyoruz. Tanı olmadan ilaç verilmez.”

"EVDE ASPİRİN ÇİĞNEMEK HER ZAMAN DOĞRU DEĞİL"

Kalp krizinde aspirin kullanımının hastane ortamında ve kontrol altında, genellikle belirli dozlarda uygulandığını belirten uzman isim, evde gelişigüzel aspirin kullanımının sanıldığı kadar faydalı olmadığını vurguladı. Ayrıca bazı durumlarda yanlış ilaç kullanımının süreci olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Prof. Dr. Keskin, kalp krizi şüphesi yaşayan kişilerin yapması gereken en doğru şeyin vakit kaybetmeden 112’yi aramak olduğunu belirterek, “Kendi kendine müdahale etmeye çalışmak süreci geciktirir” dedi.

"ASPİRİN TAŞIMANIN SANILDIĞI GİBİ BİR KORUYUCULUĞU YOK"

Uzman açıklamasında, kalp krizi için “yanında aspirin taşıma” fikrinin tıbbi kılavuzlarda yer almadığını da vurguladı. Kalp krizinin tedavisinde aspirin dışında farklı ilaçların da hastane ortamında birlikte kullanıldığı belirtildi.

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