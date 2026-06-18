HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kalp krizi anında aspirin içmek gerçekten kurtarıcı mı? Kalp profesörü gerçeği açıkladı

Kalp krizi anında aspirin almanın “hayat kurtardığı” yönündeki yaygın inanışın her zaman doğru olmadığı belirtildi. Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, özellikle sosyal medyada sıkça paylaşılan “aspirin çiğneyin, krizi durdurun” bilgisinin yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini söyledi.

Kalp krizi anında aspirin içmek gerçekten kurtarıcı mı? Kalp profesörü gerçeği açıkladı
Gökçen Kökden

Kardiyoloji Profesörü Muhammed Keskin'e göre entarik kaplı ya da standart aspirin, kalp krizi şüphesiyle herkesin yanında taşıması gereken bir ilaç olarak değerlendirilmemeli. Çünkü göğüs ağrısının nedeni her zaman kalp krizi olmayabiliyor.

Kalp krizi anında aspirin içmek gerçekten kurtarıcı mı? Kalp profesörü gerçeği açıkladı 1

Prof. Dr. Keskin, göğüs ağrısı yaşayan bir kişinin o anda kalp krizi geçirip geçirmediğinin evde ya da bireysel olarak kesin şekilde anlaşılmasının mümkün olmadığını belirterek, “Aort yırtılması, ritim bozukluğu veya beyin kanaması gibi farklı ve ciddi durumlar da benzer belirtiler gösterebilir” uyarısında bulundu.

"TANI KONMADAN İLAÇ KULLANILMAZ"

Keskin’e göre kalp krizinde temel yaklaşım, doğru tanı konulmadan ilaç kullanmak değil, hızlı şekilde sağlık sistemine başvurmak olmalı: “Biz acil servise gelen hastalarda bile hemen ‘aspirin verin’ yaklaşımıyla hareket etmiyoruz. Önce tanı koyuyoruz. Tanı olmadan ilaç verilmez.”

"EVDE ASPİRİN ÇİĞNEMEK HER ZAMAN DOĞRU DEĞİL"

Kalp krizi anında aspirin içmek gerçekten kurtarıcı mı? Kalp profesörü gerçeği açıkladı 2

Kalp krizinde aspirin kullanımının hastane ortamında ve kontrol altında, genellikle belirli dozlarda uygulandığını belirten uzman isim, evde gelişigüzel aspirin kullanımının sanıldığı kadar faydalı olmadığını vurguladı. Ayrıca bazı durumlarda yanlış ilaç kullanımının süreci olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Prof. Dr. Keskin, kalp krizi şüphesi yaşayan kişilerin yapması gereken en doğru şeyin vakit kaybetmeden 112’yi aramak olduğunu belirterek, “Kendi kendine müdahale etmeye çalışmak süreci geciktirir” dedi.

"ASPİRİN TAŞIMANIN SANILDIĞI GİBİ BİR KORUYUCULUĞU YOK"

Uzman açıklamasında, kalp krizi için “yanında aspirin taşıma” fikrinin tıbbi kılavuzlarda yer almadığını da vurguladı. Kalp krizinin tedavisinde aspirin dışında farklı ilaçların da hastane ortamında birlikte kullanıldığı belirtildi.

Kaynak:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'de Gökhan Günaydın için kritik karar: YDK'da kabul edildiCHP'de Gökhan Günaydın için kritik karar: YDK'da kabul edildi
Şanlıurfa’da park halindeki aracın çukura düşmesi kameradaŞanlıurfa’da park halindeki aracın çukura düşmesi kamerada

Anahtar Kelimeler:
kalp krizi sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

Canlı yayında açıkladı: Yedek parti belli oldu iddiası

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

ABD ve İran'dan açıklamalar! Mutabakat metni imzalandı

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

İngiltere'den gol şov! Hırvatistan'ı 4 golle geçtiler

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Eylem Çelik, Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıkladı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

Bakanlık önüne getirip böyle kırdılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.