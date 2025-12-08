HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Tencere (51) gece evinde kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Konya’nın Seydişehir ilçesinde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti 1

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mevlüt Tencere (51) gece evinde kalp krizi geçirdi. Mevlüt Tencere evinde hayatını kaybederken, cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis memuru için sabah saatlerinde Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Mevlüt Tencere’nin cenazesi mesai arkadaşları ve yakınları tarafından görev yaptığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Mevlüt Tencere’nin cenazesi burada yapılan duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Konya’nın Derbent ilçesine gönderildi.

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti 2


Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğlence mekanının önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildiEğlence mekanının önünde çıkan silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi
Samsun’un 11 aylık kaza bilançosu: 42 ölü, 7 bin 960 yaralıSamsun’un 11 aylık kaza bilançosu: 42 ölü, 7 bin 960 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.