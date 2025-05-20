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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tarık Gündoğdu (52), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Gündoğdu, Muğla’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Muğla’da son yolculuğuna uğurlandı

19 Mayıs 2025 günü görevli olduğu sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan polis memuru Tarık Gündoğdu’nun, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Tarık Gündoğdu için memleketi Muğla’da Kurşunlu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, polis tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınan Gündoğdu’nun naaşı, Muğla Şehir Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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şehit polis cenaze
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