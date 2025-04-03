Kalp pili olanlar uçağa binebilir mi? Kalp pili olanların uçağa binmesinde sakınca var mı?

Uçak yolculukları oldukça rahat olduğundan günümüzde en çok tercih edilen seyahat türlerinden biridir. Ama kalp hastaları söz konusu olduğunda uçak seyahatleri çoğunlukla durumu stabil olan hastalar için güvenlidir. Sağlık durumu riskli olan ve stabil olmayan hastaların uçakla seyahat etmesi tavsiye edilmemektedir. Bu kişilerin uzman bir doktora danışarak seyahat etmelerinde herhangi bir sorun olmayacağı konusunda onay veya güvence alıp uçak yolculuğu yapmaları oldukça önemlidir. Bu kapsamda kalp pili olan hastaların uçak yolculuğu yapıp yapamayacağı sıklıkla merak konusu olur.

Kalp pili olanların uçağa binmesinde sakınca var mı?

Bir yerden bir yere uçak ile yolculuk yapmak, pek çok insan için keyifli bir süreç olsa da birtakım sağlık sorunları yaşayan kişiler için duruma göre oldukça riskli olabilir. Uçak içerisindeki basınçta değişiklikler, hareket ederken uçakta meydana gelen titreşimler ve uzun süre hareketsiz kalma gibi durumlar bazı sağlık sorunlarının kötüleşmesine neden olabilmektedir.

Bu kapsamda kalp pili olan hastalar uçak yolculuğu yapıp yapamayacaklarını merak ederler. Uzmanların görüşüne göre; kalp pili olan kişiler eğer durumları stabilse ve doktorlarından gerekli onayı aldılarsa rahatlıkla uçak yolculuğuna çıkabilirler. Ancak dikkat etmeleri gereken bir unsur havalimanındaki manyetik kontrol noktalarından geçerken dikkatli olmalarıdır. Bu kişilerin kalp pili taşıdıklarına yönelik kartı yanında taşımaları ve manyetik kapıdan muaf tutulabilmek için güvenlik görevlilerine göstermeleri gerekmektedir.

"Kimler uçak yolculuğu yapmamalı?" diye sorulduğuna ise bu soru şu şekilde yanıtlanabilir:

Yeni kalp krizi geçiren hastalar 1 hafta süre ile

Stent takılan hastalar 5 gün süre ile

By-pass olan hastalar 2 hafta süre ile uçak yolculuğu yapmamalıdır.

Kontrolsüz kalp yetmezliği, kontrol altına alınmamış yüksek tansiyon ve ritim bozukluğu olanlar, damarlarında pıhtı teşhisi olanlar tedavi gerçekleştirilene kadar uçak yolculuğu yapmamalıdır. Yolculuk öncesi göğüs ağrısı yaşayan kişiler ise dikkatli bir şekilde muayene edildikten sonra uzman bir doktordan onay alınmasının ardından seyahat etmelidir.