HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kalp pili taşıyanlar dikkat! Soğuk hava uyarısı: "Titreme cihazı yanıltabilir"

Kış mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde, uzmanlardan kalp pili taşıyan hastalara önemli bir uyarı geldi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp pili tedavisinin ani ölümleri önlemede hayati rol oynadığını hatırlatarak, soğuk hava koşullarında oluşan titremenin cihazı yanıltabileceğini söyledi. Erdoğu, “Yeni nesil kalp pilleri ileri teknolojiye sahip olsa da, düşük sıcaklıkların vücut tepkileri cihazın yanlış sinyaller algılamasına neden olabilir” dedi.

Kalp pili taşıyanlar dikkat! Soğuk hava uyarısı: "Titreme cihazı yanıltabilir"

Dünya genelinde kalp hastalıkları, ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kalp rahatsızlıkları yalnızca damar tıkanıklığı yaşayan hastalarla sınırlı olmamakla birlikte tansiyon ve şeker hastaları da kalp hastalıkları açısından yüksek risk grubunda bulunuyor. Geçmişte kalp krizi sonrası hastaların yaşam şansı oldukça düşükken, günümüzde erken müdahale ile hayatta kalma oranı büyük ölçüde arttı. Ancak kalp krizinden kurtulan hastalarda zamanla kalp dokularında hasar oluşabiliyor ve bu durum kalp yetersizliği ile ritim bozukluklarına yol açabiliyor.

Kalp pili taşıyanlar dikkat! Soğuk hava uyarısı: "Titreme cihazı yanıltabilir" 1

"YANLIŞ ŞOKLAMAYA YOL AÇABİLİR"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kalp pilinin önemine vurgu yaptı. Erdoğu, Yeni nesil kalp pillerinin MR cihazlarına girmeye imkan sağladığı, ancak tarama cihazlarından geçmenin önerilmediğini ifade ederek, "Soğuk hava nedeniyle oluşan titremeler, kalp pilinin kalbin durduğunu sanmasına ve yanlış şoklamaya yol açabilir. Bu nedenle hastalarımızın bu dönemlerde daha dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.

Kalp pili taşıyanlar dikkat! Soğuk hava uyarısı: "Titreme cihazı yanıltabilir" 2

"KALP PİLİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR"

Kalp krizleri sonrası kalp dokusunun zarar gördüğünü söyleyen İsmail Erdoğu, "Dünyada artık kalp hastalıkları en sık ölüm sebeplerinden biri. Kalp hastalıklarında çok fazla grup var. Biz kalp hastalıkları deyince sadece kalbinde stent olan ve damarlarında sorun bulunan insanlardan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda tansiyon ve şeker hastaları da kalp hastalıklarına aday. Toplumun yaklaşık yüzde 30-35'lik bir kısmını kapsıyoruz. Çok yaygın bir hastalık ve bu hastalıkta teknolojik kapsamda, ilaç konusunda son 30 yılda çok ciddi gelişmeler oldu. Geçmişte insanları hastanelerde kalp krizinden dolayı kaybederken şimdi hastaneye başvurular sonrasında yaşama tutunmak büyük oranda mümkün. Yaşanan ölümler ise genellikle hastaneye gelmeden önce gerçekleşmekte. Kalp krizinden kurtulmanın hastalarda belli bir bedeli oluyor. Kalp krizi sonrası kalpteki dokular zarar görüyor ve kalp yetersizliği oluşuyor. Bu kalp yetersizliği olan kalplerde ritim bozuklukları ve ani ölümler gibi sorunlar gündeme gelebiliyor. Bunlardan uzun vadede korunmak için hastalarda mutlaka bir kalp piline ihtiyaç duyuluyor" dedi.

Kalp pili taşıyanlar dikkat! Soğuk hava uyarısı: "Titreme cihazı yanıltabilir" 3

"SOĞUK HAVALARDA TEMKİNLİ OLUNMASI GEREKİYOR"

Kalp pilleri ile MR cihazına girilebileceğini belirten Erdoğu, "Çok büyük bir ameliyat değil ama yine de ciddi bir cerrahi işlem. Kalp pili, tıpta son 30 yılda yaşanan gelişmelerden en büyüğü. Bir bilgisayarın küçültülüp insan vücuduna konulmuş hali aslında. İnsan ömrünü ciddi oranda uzatan bir tedavi. İnsanlar bir şokla hayata tutunurken, pil olmasaydı öleceğini düşündüğümüz birçok hastamız var. Kalp pilinin bu özelliği, uygun hastalarda ciddi oranda ani ölümü engelliyor. Hastanın başına gelecek bir kalp durması durumunda yanında bir sağlıkçı yoksa, onun ritmini düzeltecek defibrilatör cihazı yoksa hastayı hayatta tutmak mümkün değil. Uygun endikasyonlarda kalp pili olduğu zaman, pil hastaların ritmini algılıyor ve acilde yapılan şoklamayı yaparak hastayı hayata döndürüyor. Kalp pillerinde yeni teknolojilerle MR'a girmek mümkün, tomografiye zaten girebiliyorlar. Tarama cihazlarından geçmelerini uygun görmüyoruz. Bu tarz durumlarda hastalarımız 'kalp pilim var' dediğinde muaf tutuluyorlar. Kalp pilleri ciddi teknolojik cihazlardır. Vücudun içindeki titreşimi, örneğin mikser kullanmak, kolunu sallayacak herhangi bir eylem kalp pilinde olumsuz etki oluşturabilir. Soğuk havalarda vücutta oluşan ciddi titremeler kalp pilinin hafızasını karıştırıp kalbin durduğunu düşündürebilir ve gereksiz şoklama yapabilir. Bu tarz kişilerin soğuk havalarda daha temkinli olması gerekir" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhur İttifakı iddialarına AK Parti'den yeni açıklamaCumhur İttifakı iddialarına AK Parti'den yeni açıklama
Apple'ın 'kimseye söylemek istemediği' ortaklık!Apple'ın 'kimseye söylemek istemediği' ortaklık!

Anahtar Kelimeler:
Kalp pili kalp damar hastalıkları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Balıkesir'de peş peşe depremler!

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.