Kameradan izledi, pusu kurdu: Sopayla böyle kovaladı! O anlar kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir kebapçı, defalarca kasadaki paraları çalan şüpheliyi iş yerinde önlem alıp gelince sopayla kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 50 bin liralık zarara uğradığını belirten Soner Özen, "Kamerada paraları aldıktan sonra, tekrardan orayı aynı şekilde kapatıp, iz bırakmadan kaybolduğunu görünce pusuyu kurduk" dedi.

Olay, 12 Kasım’da Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir kebapçıda meydana geldi. İş yeri sahibi Soner Özen, son günlerde kasada sürekli eksik para olduğunu fark edince güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

DÜKKANINA GİREN ŞÜPHELİYİ, SOPAYLA KOVALADI

Görüntülerde, saat 05.00 sıralarında iş yerine gizlice giren kişinin kasadaki paraları çaldığını gören Özen, geriye dönük yaptığı incelemede, aynı kişinin defalarca dükkanına girerek hırsızlık yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine pusu kuran Özen, dükkanına giren şüpheliyi, sopayla kovaladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

‘100’E YAKIN İŞ YERİNE GİRMİŞ’

Yaklaşık 50 bin liralık zarara uğradığını belirten Soner Özen, “Günlerdir kasa kontrollerini yaparken fark ettim ki bozuk paraların bir kısmı ortadan hep kayboluyor.

Güvenlik kameralarını izlediğimiz sırada 15-16 yaşındaki bir çocuğun, köşe camdaki kilit noktasını eliyle zedeleyip, rahat bir şekilde açtığını fark ettik. Paraları aldıktan sonra, tekrardan orayı aynı şekilde kapatıp, iz bırakmadan kaybolduğunu görünce pusuyu kurduk. Gelince bu sefer camların açık olmadığını gördü, giderken o anda yakalamaya çalıştım.

POLİS, ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu konularda profesyonel, baya hızlı kaçıyor. Çocuğun kim olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla 100’e yakın iş yerine girmişliği var. Yine ucuz kurtuldu ama şahsı biliyoruz artık.

Çocuk Büro’nun da haberi var. Böyle, iş yerine musallat olanların geri salınması hoş değil. Ya başımızı belaya soksa. Gelip iş yerimizi yaksa ne olacak?” diyerek tepki gösterirken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

14 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
