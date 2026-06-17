Kameralı AirPods geliyor! Amaç fotoğraf çekmek değil, çok başka olacak

iOS 27 gibi yeni Apple yazılım sürümlerinin tanıtıldığı WWDC etkinliği sonrası gözler Apple'ın tanıtacağı yeni ürünlere çevrildi. İddiaya göre ise Apple, 2027'nin sonlarında 20. yıl özel iPhone ve yeni nesil katlanabilir iPhone ile birlikte tanıtılması beklenen kameralı AirPods üzerinde çalışıyor.

ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Apple'ın ilk giyilebilir yapay zeka ürünü olacağı söylenen bu AirPods'taki kameralar fotoğraf veya video çekmeyecek; bunun yerine kullanıcının çevresine dair bilgileri Siri'ye iletecek. Siri, nesneler ve kullanıcının baktığı şeyler hakkındaki soruları yanıtlayabilecek. Bağlama dayalı hatırlatıcılar ve yürüyüş sırasında geliştirilmiş adım adım yön tarifleri de ihtimaller arasında.

AKILLARA 'GÖRSEL ZEKA' ÖZELLİĞİ GELDİ

Apple'ın halihazırda "Görsel Zeka" adını verdiği benzer bir özelliği bulunuyor; bu özellik, Siri'nin kullanıcının çektiği fotoğraflara dair ayrıntılar vermesine olanak tanıyor. Bu özellik, iOS 27'de ise yeni bir Siri Modu ile Kamera uygulaması üzerinden erişilebilir hale geliyor.

AirPods'un mevcut AirPods Pro 3'e benzer bir görünüme sahip olacağı; ancak kulaklığın sapına kameraların yerleştirileceği belirtiliyor. Cihazda yer alan bir ışık ise kameraların Siri'ye veri aktardığı anlarda çevredekileri bilgilendirecek.

Daha önce çeşitli kaynaklar kameralı AirPods'un 2026'da gelebileceğini öne sürmüştü. Apple'ın AirPods'u 2026'da piyasaya sürmek istediği; ancak şirketin yapay zekâ alanında süregelen zorlukları ile kullanıcının çevresindeki nesneleri tanımlayabilecek görsel modeller geliştirme ihtiyacının cihazın ertelenmesine yol açtığı aktarılıyor.

Bloomberg'e göre üç cihaz da iOS 28 ile test ediliyor; ancak zamanlama "değişken olmaya devam ediyor ve değişebilir." Apple'ın ayrıca "en erken gelecek yılın sonlarında" gelebilecek akıllı gözlükler üzerinde de çalıştığı belirtiliyor; bu da AirPods ile gözlüklerin yaklaşık aynı dönemde tanıtılabileceği anlamına geliyor. (Kaynak: MacRumors)