Kamerun'da halk, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Kamerun'da seçmenler, ülkeyi 7 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanıyor.

Kamerun'da oy verme işlemleri yerel saatle sabah 07.00’de başladı.

Oy verme işlemleri, ülke genelindeki 31 bini aşkın sandıkta devam ediyor.

Ulusal Seçim Kurulu (ELECAM), yaklaşık 8 milyon kayıtlı seçmen bulunduğunu bildirdi.

Toplam 13 adayın yarıştığı seçimde, 92 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya, eski hükümet sözcüsü Issa Tchiroma Bakary ve Kamerun Ulusal Reform Partisi lideri Cabral Libii öne çıkıyor.

Seçim günü boyunca başkent Yaounde, Douala ve Garoua başta olmak üzere birçok şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

Ülkede, 1982’den bu yana iktidarda olan Paul Biya, 46 yıldır iktidarda olan Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo’dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci devlet başkanı konumunda bulunuyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

