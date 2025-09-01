HABER

Kamu işçisi nedir? Kimler kamu işçisidir? Memur kamu işçisi midir?

Kişiler çeşitli işyerlerinde, farklı iş alanlarında, devlete ait kurumlarda ya da özel işyerlerinde çalışabilmektedirler. Her türden çalışan, farklı sigorta türlerinden birine bağlı olarak sigortalanır ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışır. Sahip oldukları çeşitli haklar da değişiklikler gösterebilir.

Ferhan Petek

İçindekiler

  • Kamu işçisi nedir? Kimler kamu işçisidir?
  • Memur kamu işçisi midir?

Çalışanlar farklı sigorta türlerine bağlı çalışırlar. Kimin hangi sigorta türüne bağlı olduğu ise kişinin çalıştığı iş alanına, yaptığı göreve, priminin ödendiği firmanın kamu kurumu ya da özel sektöre ait olup olmadığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerden bazıları işçi statüsünde değerlendirilmektedir. İş kanunlarına bağlı olarak çalışan bu kişiler bu yönetmeliklere göre istihdam edilirler. Kamu hizmetlerinin idame ettirilmesinden sorumlu olan bu kişiler genel olarak bakım onarım, temizlik ve benzeri işler yapmakla yükümlü olurlar.

Kamu işçisi olarak tanımlanan kişiler devlete ait olan kurum ve kuruluşlarda kamu olarak adlandırılan yerlerde çalışan ve işçi statüsünde olan kişilerdir. İş kanununa göre istihdam edilen bu kamu işçileri kamu hizmetlerini yürütmekle görevlidirler. Genel olarak kamu işçileri belli bir süre için ya da mevsimsel olarak çalışabilirler. Bazı kamu işçileri ise sürekli olarak çalışabilmektedir.

Kamu işçisi statüsünde olan kişilerin aldığı görev ve yetkilerden bazıları şu şekildedir:

  • Teknik alanlar
  • Yardımcı hizmetler
  • Temizlik
  • Bakım onarım
  • Şoförlük

Bir kişinin kamu işçisi olarak tanımlanması bazı özelliklere göre değişkenlik gösterebilir. Kamu işçileri olarak adlandırılan çalışanlar şunlardır:

  • 4D statüsünde çalışmakta olan kadrolu işçiler
  • Belediyelerde, il özel idarelerinde, bakanlıklardan ya da diğer devlet kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan kişiler
  • Geçici süreli ya da mevsimlik olarak işe alınan kişiler
  • Toplu iş sözleşmesi kapsamında istihdam eden kamu işçileri

Memur kamu işçisi midir?

Özel bir yetenek şartı olmaksızın istihdam ettirilen kamu işçileri memur statüsünde kabul edilmezler. Kamu işçisi olarak tanımlanan kişiler ile memur statüsünde olan kişiler birçok özellik ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Memurlar ve kamu işçileri arasındaki belirgin farklardan bazıları şunlardır:

  • Memurlar 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak çalışırlar. Kamu hizmetlerini sürekli ve asli olarak yürütürler.
  • Memurlar atama ile görevlendirirler.
  • Kamu işçileri iş sözleşmesine bağlı olarak çalıştırılır. 4857 sayılı iş kanununa tabi olarak istihdam edilirler. Çalışma şartları mali ve sosyal hakları toplu iş sözleşmesi ile belli olur.
  • Kamu işçisi statüsündeki kişiler kamuda çalışıyor olmalarına rağmen sosyal güvenlik ve iş hakları açısından memur statüsünde kabul edilmezler.
  • Kamu işçisi statüsünde değerlendirilen kişiler memurlar gibi atama ile görev almazlar onların çalışmaları yapılan iş sözleşmelerine göre belirlenir.
  • Kamu işçilerinin görevleri memurlar gibi her zaman sürekli olmaz. Geçici ya da mevsimsel olabilir.
