Kamu işçisi nedir? Kimler kamu işçisidir? Memur kamu işçisi midir?

Çalışanlar farklı sigorta türlerine bağlı çalışırlar. Kimin hangi sigorta türüne bağlı olduğu ise kişinin çalıştığı iş alanına, yaptığı göreve, priminin ödendiği firmanın kamu kurumu ya da özel sektöre ait olup olmadığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerden bazıları işçi statüsünde değerlendirilmektedir. İş kanunlarına bağlı olarak çalışan bu kişiler bu yönetmeliklere göre istihdam edilirler. Kamu hizmetlerinin idame ettirilmesinden sorumlu olan bu kişiler genel olarak bakım onarım, temizlik ve benzeri işler yapmakla yükümlü olurlar.

Kamu işçisi nedir? Kimler kamu işçisidir?

Kamu işçisi olarak tanımlanan kişiler devlete ait olan kurum ve kuruluşlarda kamu olarak adlandırılan yerlerde çalışan ve işçi statüsünde olan kişilerdir. İş kanununa göre istihdam edilen bu kamu işçileri kamu hizmetlerini yürütmekle görevlidirler. Genel olarak kamu işçileri belli bir süre için ya da mevsimsel olarak çalışabilirler. Bazı kamu işçileri ise sürekli olarak çalışabilmektedir.

Kamu işçisi statüsünde olan kişilerin aldığı görev ve yetkilerden bazıları şu şekildedir:

Teknik alanlar

Yardımcı hizmetler

Temizlik

Bakım onarım

Şoförlük

Bir kişinin kamu işçisi olarak tanımlanması bazı özelliklere göre değişkenlik gösterebilir. Kamu işçileri olarak adlandırılan çalışanlar şunlardır:

4D statüsünde çalışmakta olan kadrolu işçiler

Belediyelerde, il özel idarelerinde, bakanlıklardan ya da diğer devlet kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan kişiler

Geçici süreli ya da mevsimlik olarak işe alınan kişiler

Toplu iş sözleşmesi kapsamında istihdam eden kamu işçileri

Memur kamu işçisi midir?

Özel bir yetenek şartı olmaksızın istihdam ettirilen kamu işçileri memur statüsünde kabul edilmezler. Kamu işçisi olarak tanımlanan kişiler ile memur statüsünde olan kişiler birçok özellik ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Memurlar ve kamu işçileri arasındaki belirgin farklardan bazıları şunlardır: