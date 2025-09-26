HABER

Kamu kurumunda görevli personelin tayin süreci nasıl işler?

Çalışan kişiler, bağlı oldukları sigorta türüne göre sınıflandırılırlar. Örnek olarak özel sektörde çalışan kişiler 4A sigorta türünden yararlanırken devlet memuru statüsünde olan ve kamu kurumlarında görev yapan kişiler 4C sigorta türü üzerinden değerlendirilmektedir.

Kamu kurumunda görevli personelin tayin süreci nasıl işler?
Ferhan Petek

Devlete ait kurum ve kuruluşlarda çalışarak memur statüsünde kabul edilen kişiler, devlet memurları, öğretmenler, güvenlik görevlileri, sağlık personeli, sözleşmeli personel, teknisyen, kamu hizmet sağlayıcıları belli bir sözleşme ile çalışan ancak maaş artışları toplu sözleşme sonucunda belirlenen çalışanlar olarak kabul edilmektedirler.

Milletvekilleri, belediye çalışanları, başkanları, meclis üyeleri, avukatlar, muhtarlar, tanıklar, tercümanlar ve bilirkişiler, faaliyet icraları doğrultusunda kamu görevlisi olarak değerlendirilirler. Kamu kurumunda çalışan görevli personeller çeşit haklardan yararlanabilmektedir.

Kamu kurumunda görevli personelin tayin süreci nasıl işler?

Tüm memurlar kanunların belirlediği esaslara bağlı olarak tayin olmaktadırlar. Memurların tayin taleplerine dair şartlar ve bu durumlara ilişik davaların tüm esasları devlet memurları kanunun yer değiştirmeler başlıklı bölümünde düzenlenmiş ve detaylandırılmıştır.

Toplu iş sözleşmeleri kapsamında istihdam edilen kişiler kamu işçileri olarak kabul edilmektedir. Kamuda görevli personel tayin hakkına da sahiptir ve çeşitli işlemlerin ardından bazı koşulları yerine getirerek tayin sürecini tamamlayabilirler. Memur statüsünde çalışan kişilerin tayin hakkı kamu tayini olarak isimlendirilir ve çeşitli durumlara göre memurların tayin işlemleri yapılabilmektedir.

Memur tayin hakkı, devlet memurlarının yer değiştirme ile atanmalarına ilişik yönetmelik maddelerinde belirtilmiş ve düzenlenmiştir. Bu hak, eş, sağlık, can güvenliği, eğitim gibi çeşitli durumlara bağlı olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bir memur şu durumları gerekçe göstererek tayin hakkını kullanma talebinde bulunabilmektedir:

  • Öğrenim nedeni ile tayin hakkı
  • Eş durumu ve evlenme nedeni ile tayin hakkı
  • Kişinin ve ailesinin can güvenliğinin olmaması nedeni ile tayin hakkı
  • Sağlık durumu ve hastalık nedeni ile tayin hakkı
  • Aile birliği nedeni ile tayin hakkı
  • Şehirlerarası tayin hakkı
  • Becayiş (Aynı kurumda farklı yerlerde bulunan aynı branş ve unvandaki memurların karşılıklı olarak anlaşmaları ile yer değiştirmeleri durumu)
  • Boşanma
  • Emeklilik
  • Engellilik durumu
  • Alt ve üst bölge tayinleri

Memur statüsünde çalışan kişiler, bağlı bulundukları resmi kuruma, tayin talebi için mevcut gerekçelerini sunarak başvuruda bulunurlar. Durumuna göre istediği yere ve bölgeye tayin talebinde bulunan memurun talebi incelenir ve gerekli işlemler başlatılır.

