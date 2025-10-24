HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kamu malı nedir, hangi mallar kamuya aittir?

Halka hizmet veren devlet organlarının, birimlerinin tamamı, bir ülkenin halkı, kamu kelimesi ile ifade edilir. Kelime anlamı olarak bütün ve hep kelimelerinin karşılığı olan kamu kelimesi bir ülkede yaşayan insanları ifade etmek için de kullanılmaktadır.

Kamu malı nedir, hangi mallar kamuya aittir?
Ferhan Petek

Kamu tüzel kişileri ya da devlet kişileri bir ülke içinde yaşam süren kişilerin genel ve ortak gereksinimlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bunu yaparken bazı taşınır ve taşınmaz mallara gereksinim duyabilir. Gereksinim duyulan taşınmaz mallar hukuki olarak özel mülkiyetten farklı olarak değerlendirilir ve kendi aralarında da bazı farklar bulunur.

Kamu malı nedir?

Kamu malı, devletin kamuya hizmet verebilmek adına gereksinim duyduğu her türlü mal olarak tanımlanır. Farklı çeşitleri olabildiği için kamu malları bu çeşitlilikten kaynaklı olarak farklı hukuki özellikler de barındırmaktadır. Bu kavramı genel olarak kapsayan bir net hukuki tanım bulunmamaktadır.

Kamu malı özelliklerine göre adlandırılır ve sınıflandırılır. Bu sınıflandırma Türk hukukunda bazen devlet malı kavramı ile eş tutulabilir. Eş tutulması durumundan kaynaklanan ve bu sebeple devlet ve kamu tüzel kişilerinin sahip oldukları özel mallar ile ayrımı güçleşebilir.

Halkın kullanımına ve yararlanmasına tahsis edilmiş olan kamu malları bir kamu hizmetinin tamamlayıcı parçası olarak kabul edilir. Halka hizmete bağlanmış olan mallar devlet malı olarak kabul edilir ve milli servet açısından yerine bir başkasının ikame edilmesi mümkün değildir.

Hangi mallar kamuya aittir?

Çeşitlilik gösteren ve oldukça genel bir kapsama sahip olan kamu mallarının çeşitleri şunlardır:

  • Hizmet malları: Eğitim, askeri kışla, karakol, sağlık ocağı, adliye, okul gibi devlete ait kurumlarda yer alan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında olan hizmetlerin sunulduğu yerlerdeki mallar
  • Orta malları: Meralar, ormanlar, yollar, meydanlar, köprüler, kışlaklar, panayırlar, harman yerleri, yaylaklar, sahipsiz olan yerler, kıyılar, doğal kaynaklar

Kamu malları hiçbir şekilde özel mülkiyet konusu olamaz ve devlet dışında bir sahibi bulunmaz. Özelliklerini kamu malı olarak kaybetmesi demek malın sunduğu hizmetin de kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Tüm kamu malı olarak belirlenmiş taşınır ve taşınmaz mallar devlet hazinesi adına tescil edilir. Devlete ait olan kamu mallarının özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Haciz işlemi yapılamaz.
  • Devredilemez.
  • Ferağ edilemez.
  • Özel mülkiyeti mümkün değildir.
  • Ayrıcalıklı bir korumaya sahip olamaz.
  • Zaman aşımı nedeni ile kazanılması gibi bir durum söz konusu olamaz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındıŞehit babasına hakaret eden halk otobüsü şoförü gözaltına alındı
Erdoğan'dan Aziz İhsan Aktaş iddianamesiyle ilgili açıklamaErdoğan'dan Aziz İhsan Aktaş iddianamesiyle ilgili açıklama

Anahtar Kelimeler:
kamu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

İsmail Yüksek, maçta rahat durmayan Deniz Undav'a haddini bildirdi! "Skor tabelasına bakman yeterli..."

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

'Yüksek emekli maaşı alacak' Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistemin detaylarını anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.