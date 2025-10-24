Kamu malı nedir, hangi mallar kamuya aittir?

Kamu tüzel kişileri ya da devlet kişileri bir ülke içinde yaşam süren kişilerin genel ve ortak gereksinimlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Bunu yaparken bazı taşınır ve taşınmaz mallara gereksinim duyabilir. Gereksinim duyulan taşınmaz mallar hukuki olarak özel mülkiyetten farklı olarak değerlendirilir ve kendi aralarında da bazı farklar bulunur.

Kamu malı nedir?

Kamu malı, devletin kamuya hizmet verebilmek adına gereksinim duyduğu her türlü mal olarak tanımlanır. Farklı çeşitleri olabildiği için kamu malları bu çeşitlilikten kaynaklı olarak farklı hukuki özellikler de barındırmaktadır. Bu kavramı genel olarak kapsayan bir net hukuki tanım bulunmamaktadır.

Kamu malı özelliklerine göre adlandırılır ve sınıflandırılır. Bu sınıflandırma Türk hukukunda bazen devlet malı kavramı ile eş tutulabilir. Eş tutulması durumundan kaynaklanan ve bu sebeple devlet ve kamu tüzel kişilerinin sahip oldukları özel mallar ile ayrımı güçleşebilir.

Halkın kullanımına ve yararlanmasına tahsis edilmiş olan kamu malları bir kamu hizmetinin tamamlayıcı parçası olarak kabul edilir. Halka hizmete bağlanmış olan mallar devlet malı olarak kabul edilir ve milli servet açısından yerine bir başkasının ikame edilmesi mümkün değildir.

Hangi mallar kamuya aittir?

Çeşitlilik gösteren ve oldukça genel bir kapsama sahip olan kamu mallarının çeşitleri şunlardır:

Hizmet malları: Eğitim, askeri kışla, karakol, sağlık ocağı, adliye, okul gibi devlete ait kurumlarda yer alan ve devletin hüküm ve tasarrufu altında olan hizmetlerin sunulduğu yerlerdeki mallar

Orta malları: Meralar, ormanlar, yollar, meydanlar, köprüler, kışlaklar, panayırlar, harman yerleri, yaylaklar, sahipsiz olan yerler, kıyılar, doğal kaynaklar

Kamu malları hiçbir şekilde özel mülkiyet konusu olamaz ve devlet dışında bir sahibi bulunmaz. Özelliklerini kamu malı olarak kaybetmesi demek malın sunduğu hizmetin de kaybedilmesi anlamına gelmektedir. Tüm kamu malı olarak belirlenmiş taşınır ve taşınmaz mallar devlet hazinesi adına tescil edilir. Devlete ait olan kamu mallarının özelliklerinden bazıları şunlardır: