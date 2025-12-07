Kamyoncuların ön camlarına bilerek yerleştirdiği tuvalet kâğıtları herhangi bir rastlantı değildir. Fakat tuvalet kağıdının görünür bir şekilde cam sergilenmesi de alışık olunan bir durum değildir. Bu görüntü bilhassa şehirler arası mesafelerde ya da otoyollarda yolculuk yapan kişilerin dikkatini çekmiştir. Bu durumun nedeni insanlar arasında konuşulurken sosyal medyada bile fotoğrafları paylaşılmaktadır. Bu yüzden internette sıklıkla araştırılan konulardan biri kamyoncuların ön cama neden tuvalet kağıdı koyduklarıdır.

Kamyoncular ön cama neden tuvalet kağıdı koyar?

Uzun yol şoförlüğü direksiyon başında saatler ve hatta günler geçirmek anlamına gelir. Bu esnada yaşanan iklim değişimleri, sıcaklık farkları, kabin içi nem oranı ve görüş sorunları gibi birçok çevresel etken bulunur. Bunlar uzun yol şoförlüğünü zorlaştıran unsurlar arasında yer alır. Bu yüzden kamyoncular yılların getirdiği tecrübeyle buldukları pratik çözümleri yolculuklar esnasında uygularlar. Son dönemde sosyal medyada sıkça konuşulan ön cama tuvalet kâğıdı koyma meselesi bu çözüm yollarından yalnızca biridir. Bu çözümün merkezinde ise ön camın buğulanmasını önleme amacı yer alır.

Kamyon şoförlerinin en çok karşılaştığı problemlerden biri kabindeki ısı değişimlerinden dolayı camın buğulanmasıdır. Kabin gündüz saatlerinde güneş ışığıyla ısınır akşam havanın ani düşüşüyle birlikte hızla soğur. Bu sıcaklık farkı camın iç yüzeyinde su buharının birikmesine ve görüşü kapatan bir buğu tabakası oluşmasına neden olur. Bilhassa sabaha karşı saatlerde nemin armasıyla kalın bir tabaka halinde oluşan buğulaşma görüş açısını ciddi şekilde sınırlayabilir.

Buğulanma olayı sadece rahatsızlık hissi vermez. Ön camdaki görüşün engellenmesi doğrudan bir güvenlik sorunu oluşturur. Görüş kaybı ani fren, manevra ya da sollama anlarında hayati riskler doğurabilir. Bu yüzden kamyon sürücüleri bu soruna yönelik etkili bir çözüm yöntemi bulmuşlardır. Eskiden birçok kamyoncu sabah camdaki buğuyu çözmek için buz çözücü spreyler ya da sıcak hava üfleyen portatif cihazlar kullanırdı. Bu yöntemin hem zaman kaybettirdiği hem de soğuk havalarda daha zahmetli olduğu fark edildi.

Bu sorunun devam etmesiyle kamyoncular daha kolay ve ekonomik bir çözüm olarak tuvalet kâğıdı yöntemine yöneldiler. Basit görünen bu yöntem aslında oldukça mantıklı bir fiziksel olaya dayanmaktadır.

Bilindiği üzere tuvalet kâğıdının selüloz yapısı yüksek miktarda emiciliğe sahiptir. Kamyoncuların gösterge paneline yerleştirdikleri tuvalet kâğıdı ruloları gece boyunca kabinin içindeki fazla nemi içine çekerek camda buhar birikmesine engel olur. Bu sayede sabah kalkıldığında cam çok daha az buğulanmış olur ya da hiç buğu oluşmaz.

Uzun yol sürücülerinin bu yöntemi tercih etmesinin birkaç nedeni daha vardır. İlk olarak tuvalet kâğıdı ekonomik açıdan oldukça uygun ve kolayca bulunabilen bir malzemedir. Ek olarak ısıtıcılar çalıştığında kâğıt kolayca kuruduğu için tekrar tekrar kullanılabilir. Bu da sürdürülebilir bir çözüm yöntemi olmasını sağlar.

Kabin içindeki nemin azalması buğulanmayı azaltmakla beraber sürücü için daha konforlu bir ortam da yaratır. Nemin kontrol altında tutulmasıyla kumaş yüzeyler ve kabin içi metal aksamlar da daha kuru kalır.

Kış aylarında sabah erken saatlerde yola çıkmak zorunda olan şoförler için bu yöntem önemli bir zaman tasarrufu sağlar. Camdaki buzu kazıma ve buğuyu silme gibi işlemlerle uğraşmak yerine daha rahat bir görüşle dakikalar içinde yola çıkabilirler.