Kamyonet, altgeçitte çalışma yapan işçilerin aracına çarptı: 6 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde alt geçitte çalışma yapan belediye işçilerinin aracına, kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında çalışma yapan işçilerin aracına, hızını alamayan 09 DH 002 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da savrulurken, kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır