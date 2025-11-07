Kamyonet hafif ticari araca arkadan çarptı: 4 kişi yaralandı

HABER

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonetin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kamyonetin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Hassa kara yolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. 24 yaşındaki E.C.Z.’nin kullandığı 02 FY 919 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen 37 yaşındaki M.Ç.’nin kullandığı 42 Y 0908 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi. Hurdaya dönen araçlarda sürücüler ile birlikte M.A.A. (27) ve A.D. (18) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

