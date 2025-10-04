Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: Anne ve iki çocuğu ağır yaralı

Kaza, Aksaray’ın Eskil ilçesi Şehit Hacı Şahin Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer H. (34) yönetimindeki 68 AET 831 plakalı ticari kamyonet, Hürü İ. (35) yönetimindeki 68 AEF 257 plakalı motosikletle çarpıştı.

ANNE VE ÇOCUKLARI YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hürü İ. ile motosiklette bulunan çocukları Recep (7) ve Hasan İ. (6) yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra anne ve iki çocuğu Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilen anne ve çocukları, müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk edildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyonet sürücüsü Muzaffer H. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır