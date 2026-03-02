HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı

Adana’da bir kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçilirken gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Ele geçirilen ürünlerin gümrüklenmiş değerinin ise 3 milyon TL olduğu belirtildi.

Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.D. ve A.İ.’in kente gümrük kaçağı makaron sokacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin makaron yüklü kamyonetini yerini tespit etti. Söz konusu kamyonet, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesinde önü kesilerek durduruldu.
Araçta yapılan aramada kartonların içerisinde toplamda 4 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi. H.D. ve A.İ. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ele geçirilen makaronların ise gümrüklenmiş fiyatının 3 milyon TL olduğu belirtildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı 1

Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı 2

Kamyonetten 4 milyon 500 bin kaçak makaron çıktı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın’da 31 düzensiz göçmen kurtarıldıAydın’da 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kalp krizi sonrası kaza yapan öğretmen hayatını kaybettiKalp krizi sonrası kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

Savaş ne kadar sürecek? Trump saldırılar için süre verdi

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Merkez Bankası'ndan döviz hareketlerine karşı önlem

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.