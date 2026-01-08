HABER

Kamyonun altında can pazarı: Vatandaşı kurtarmak için böyle mücadele ettiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan vatandaş, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Kamyonun altında can pazarı: Vatandaşı kurtarmak için böyle mücadele ettiler

Edinilen bilgiye göre kaza, Eroğlan Mahallesi 9058 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta geri manevra yapan kamyon sürücüsü, arkasında bulunan M.D.'yi fark edemedi.

Kamyonun altında can pazarı: Vatandaşı kurtarmak için böyle mücadele ettiler 1

GERİ MANEVRA YAPAN KAMYONUN ALTINDA KALDI

Talihsiz adam kamyonun altında kalarak sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kamyonun altında can pazarı: Vatandaşı kurtarmak için böyle mücadele ettiler 2

İTFAİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, hidrolik kriko yardımıyla kamyonu kaldırarak yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.

Kamyonun altında can pazarı: Vatandaşı kurtarmak için böyle mücadele ettiler 3

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı M.D., ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kamyonun altında can pazarı: Vatandaşı kurtarmak için böyle mücadele ettiler 4

Kamyonun altında can pazarı: Vatandaşı kurtarmak için böyle mücadele ettiler 5

08 Ocak 2026
08 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Balıkesir kamyonet kaza
