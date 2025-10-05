HABER

Kamyonun çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kamyonun çarptığı 81 yaşındaki Hasan Çelik hayatını kaybetti.Olay, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Olay, Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Ayvacık Belediyesi’nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hasan Çelik’e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde tüm yapılan müdahalelere rağmen Çelik, hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
