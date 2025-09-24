Kan donduran görüntü! 3 kez uzaklaştırma kararı aldıran Eser Karaca, 4'üncü de katledilmiş

Kahramanmaraş'taki korkunç olay, 21 Mayıs 2025 tarihinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. Atilla Ayıntaplı, poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle 4 ay önce boşandığı Eser Karaca’nın çalıştığı hastaneye giderek odasına girdi.

"İKİNİZİ DE ÖLDÜRECEĞİM"

Karaca ve Ayıntaplı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı ve bu kavga Karaca'nın arkadaşı da dahil oldu. Atilla Ayıntaplı, Karaca'nın iş arkadaşı Ç.A.’dan dışarı çıkmasını istedi.

Olumsuz cevap alan Ayıntaplı, “İkinizi de öldüreceğim” diyerek poşetten silahını çıkardı.

KADINLARIN PEŞLERİNDEN KOŞMUŞ, MERDİVENDE YAKALAMIŞ

Silahı gören Eser Karaca ve Ç.A. odadan çıkıp kaçmaya başlarken, Ayıntaplı da tüfekle kadınların peşinden koştu. Atilla Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca’ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

TUTUKLANDI

Ayıntaplı ise kısa sürede polis tarafından yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

4’ÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTIĞI GÜN ÖLDÜRDÜ

Eser Karaca’nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4’üncü kez uzaklaştırma kararı çıktığı ancak kendisine tebliğ edilemeden cinayeti işlediği ortaya çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılık, Atilla Ayıntaplı hakkında "Boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanı Ç.A.’yı tehdit etmesinden dolayı da "Silahla tehdit" suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istenen Atilla Ayıntaplı ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

