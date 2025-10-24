HABER

Kan şekeri testi nedir, hangi durumlarda yapılır?

İnsan vücudunu meydana getiren dokular ve hücreler, yaşam faaliyetlerini yetine getirebilmek için enerjiye gereksinim duyar. Bu enerji, beslenme yolu ile alınmış olan gıdaların sindirilerek elde edilen maddelerin metabolize olması ile üretilir. Metabolizmanın enerji üretimi sırasında kullandığı temel besin maddesi ise glikozdur.

Ferhan Petek

Kanda taşınan glikoz, laboratuvar tetkikleri ile incelenip ölçüldüğü zaman glikozun bu hali kan şekeri olarak adlandırılır. Glikoz, kandaki düzeyi ile vücutta önemli işlevleri bulunan çeşitli organların ve hormonların kontrolü altındadır. Bu organlar ve hormonlarla kan şekeri düzeyi normal aralıklarda seyredebilir. Açlık kan şekeri ve tokluk kan şekeri olmak üzere kan şekeri ikiye ayrılır. Bu kan şekeri türlerinin normal seviyelerde olmaması kan şekeri dengesizliklerine neden olur.

Kan şekeri testi nedir, glikoz testi nedir?

Kandaki şeker miktarının 8 ya da 10 saatlik süreler sonucunda ölçülmesi kan şekeri testi yapıldığı anlamına gelir. Bu kan testi sonucunda meydana çıkan şeker miktarı eğer 100 miligramdan az oranda ise kandaki glikoz oranının normal seviyede olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu testin sonucunun 126 miligramdan daha az olması diyabet riskinin oluştuğu anlamına gelir.

Glikoz kandaki ana şeker türüdür. Değerinin belli bir oranda olması kişinin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Yapılan glikoz testi sonucunda tokluk durumunda 70–150 miligram açlık durumunda ise 70 ile 100 miligram arasında bir oran varsa glikoz seviyesi normal kabul edilir.

Kan şekeri testi nasıl yapılır?

Kan şekeri ölçümü yapılarak kişinin diyabet riski olup olmadığını anlamak ve tanı koyabilmek mümkündür. Açlık kan şekerini ölçmek için kişinin yaklaşık 10 saatlik bir gece açlığının ardından kan tahlili yapılır ve öz plazma örneği alınır. Kişinin durumunun takip edilmesini amaçlayan testlerde ise kişinin parmak ucundan kendi kendine kapiller kan örneği alınarak kan şeker ölçüm cihazları aracılığı ile kan şekeri ölçümü mümkün olabilmektedir.

Tokluk kan şekeri ise kişiler yemek yedikten yaklaşık olarak 2 saat sonra ölçülür. Bu ölçüm şeker ölçüm kitleri kullanarak evde de yapılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
