Kan tahlilinde hemoglobin nedir, düşükse ne olur?

Kişilerin genel sağlık durumlarının tespit edilmesi için, rutin sağlık kontrolleri için ya da bazı hastalıkların belirtilerinin görülerek erken tanı niyeti ile kan tahlili yapılabilmektedir. Doktorlar gerekli ve uygun gördükleri takdirde bazı hastalar için kan tahlili ister ve bu tahlili sonucunda birçok hastalık ya da sorun net olarak tespit edilebilir.

Ferhan Petek

Kan tahlilleri sonuçları genel sağlık durumu ile ilgili bilgi vermektedir. Özellikle anemi, vitamin ve mineral eksiklikleri, böbrek hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları ya da çeşitli kan hastalıklarının tespit edilmesi ve erken tanı ile bir an önce tedavi sürecinin başlatılması için kan tahlili son derece gerekli ve önemli kabul edilmektedir. Yapılan kan tahlilleri ile birçok sonuç görüntülenebilmektedir.

Kan tahlilinde hemoglobin nedir, ne anlama gelir?

İnsan vücudunda dokulara oksijen tanıyan kırmızı kan hücrelerinde hemoglobin adı verilen proteinler bulunmaktadır. Özellikle anemi ya da kansızlık tanısında dikkate alınır ve hemoglobin seviyeleri birçok hastalığın teşhisi için önemli görülmektedir. Kansızlık değerinin ne olduğuna göre doktor bir tanı koyabilir ve gerekli gördüğü tedaviyi başlatabilir.

Kan tahlillerinde çıkan hemoglobin seviyesi, kanın vücutta oksijen taşıması işlevini anlayabilmeyi sağlar. Kırmızı kan hücrelerine de rengini veren hemoglobin kanın tek başına plazmada çözülebilecek olandan 30 ya da 100 kat daha fazla oksijenin hareket etmesini sağlayabilmektedir.

Kan tahlilinde hemoglobin düşükse ne olur?

Hemoglobin düşüklüğü ya da yüksekliği farklı durumların habercisi olabilmektedir. Tam kan sayımının bir kısmı olarak hemoglobin çeşitli nedenlere bağlı olarak doktor tarafından istenebilmektedir. Eğer hemoglobin düşük seviyelerde ise vücuttaki kırmızı kan hücreleri oluşturma yetisini etkileyen bir sebepten ötürü kandaki hemoglobin miktarının normalden daha düşük olması durumu anemi hastalığının tanısını koymak için yeterli görülebilmektedir.

Anemi kendini demir eksikliği anemisi, hamileliğe bağlı anemi ya da vitamin eksikliği anemisi olarak gösterebilmektedir.

Kişide düşük hemoglobin seviyesi varsa bu durum kendini şu belirtiler ile gösterebilir:

  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi
  • Baş ağrısı
  • Düzensiz kalp atışı
  • Ellerde ve ayaklarda aşırı üşüme hissi
  • Zayıflık
  • Göğüste ağrı
