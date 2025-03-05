HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kan uyuşmazlığı nedir, nasıl olur? Kan Uyuşmazlığı testi, iğnesi ve tedavisi

Kan uyuşmazlığı nedir, nasıl olur? Kan Uyuşmazlığı testi, iğnesi ve tedavisi

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.02.2025 01:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan hastalıkları kişilerde çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Anemi, lösemi, lenfoma, hemofili gibi hastalıklar genelde kan hastalıkları olarak tanımlanır. Bu hastalıkları bazen genetik olarak anne ve babadan çocuğa geçebilirken bazen de stres, ilaç yan etkileri gibi başka tetikleyici unsurlarla birlikte görülebilir.

Kan uyuşmazlığı nedir, nasıl olur? Kan Uyuşmazlığı testi, iğnesi ve tedavisi

İçindekiler

  • Kan uyuşmazlığı nedir?
  • Kan uyuşmazlığı nasıl olur?
  • Kan uyuşmazlığı neden olur?
  • Kan uyuşmazlığı testi nasıl yapılır?
  • Kan uyuşmazlığı iğnesi nedir? Kan uyuşmazlığı iğnesi nasıl yapılır?
  • Kan uyuşmazlığı iğnesi nerede yapılır? Kan uyuşmazlığı iğnesi ne zaman yapılır?

Kan hastalıkları çoğunlukla kalıtsal olarak atalardan çocuklara geçer. Anne adaylarının sahip olduğu kan hastalıkları çocuğa da geçebilir. Kan uyuşmazlığı adı verilen hastalık da bu tür bir durum olarak meydana gelir.

Kan uyuşmazlığı nedir?

Hamilelerin bağışıklık sistemi bebeklerinin RH pozitif hücrelerine yabancı bir madde gibi davranır ve karşı antikor üretirse kan uyuşmazlığı sorunu ortaya çıkar. Kan testi ile anne adayı olan kişinin kan grubu teşhis edilir ve RH faktörünün durumuna bakılır.

Eğer anne RH negatif bir kana sahip olduğu hâlde bebeği RH negatif kana sahipse bu durum aralarında kan uyuşmazlığı olduğu anlamına gelir. Kan uyuşmazlığı durumunun çeşitli nedenleri ve uyuşmazlığın tespiti için yapılabilecek bazı testler bulunur.

Kan uyuşmazlığı nasıl olur?

RH uyuşmazlığı ya da kan uyuşmazlığı çeşitli belirtiler ile kendini gösterir. Sonuçları çok hafif ya da ölümcül olabilir. Bilinen en hafif hâli ile bu uyuşmazlık kan hücrelerini yıkabilecek kadar etkilidir. Kan uyuşmazlığı durumunda doğumdan sonra da bebekte şu belirtiler görülür:

  • Ciltte sararma
  • Göz bebeklerinin beyazında sarılık
  • Düşük kas tonusu
  • Uyuşukluk
  • Enerji düşüklüğü
  • Büyük karın
  • Deri altında şişlikler
  • Hızlı kalp atışları

Kan uyuşmazlığı neden olur?

Bebek bekleyen bir anne adayı ile bebeği arasındaki kan grubu farkı kan uyuşmazlığına neden olur. Anneler RH negatif olsa dahi protein babadan gelirse çocuklar RH pozitif kan grubuna sahip olabilirler. Hamilelik esnasında bebek daha doğmamışken gelen kan hücreleri plasenta ile annenin kanına geçebilir.

Eğer anne RH negatifse bağışıklık sistemi anne karnında olan bebeğin RH pozitif olan hücrelerine karşı koyabilmek için antikor üretir. Üretilen bu antikorlar da plasentadan gelişimi devam eden bebeğe aktarılabilmektedir.

Kan uyuşmazlığı testi nasıl yapılır?

Kan uyuşmazlığının olup olmadığını teşhis edebilmek için kan uyuşmazlığı testi yapılır. Testin bir diğer adı da indirekt coombs testidir. Bu kan uyumu testini uygulamak için anneden kan örneği alınır.
Ardından alınan kan örneği kanda yer alan antikorlara reaksiyon gösterebilecek olan bileşiklerle birlikte test edilir. Kan uyumu testi negatifse uyuşmazlık yok demektir. Ancak yine de anne adaylarının bu testi en az ayda 1 kez yaptırması önerilir.

Kan uyuşmazlığı iğnesi nedir? Kan uyuşmazlığı iğnesi nasıl yapılır?

Kan uyuşmazlığı tedavisi için önce tanı konmalıdır. Tanı henüz hamilelik döneminde iken anneye yapılan kan testi ile belirlenir. Tedavi olarak kan uyuşmazlığı iğnesi yapılır. İğne belli aşamalar ile yapılır. Aşamaları ise şu şekildedir:

  • İki doz RH immün globülin iğnesi yapılır.
  • İlk doz iğneden hamileliğin 28 haftasında ikinci doz yapılır. Eğer bebek pozitif kana sahipse doğumdan sonraki 72 saat içinde iğne yapılır.
  • İğne aşı görevi de görür ve gelecekteki bir hamileliği etkileyecek RH antikoru üretimine de engel olur.

Kan uyuşmazlığı iğnesi nerede yapılır? Kan uyuşmazlığı iğnesi ne zaman yapılır?

Hamileler için kan uyuşmazlığı durumunun olup olmadığı mutlaka tespit edilmelidir. Bu durum hem annenin sağlığını hem bebeğin sağlığını hem de olası diğer hamilelikleri korumak için gerekli görülür.
Kalçadan ya da koldan yapılan kan uyuşmazlığı iğnesi uzman doktor gerekli gördüğü takdirde düzenli olarak kontrole gidilen sağlık kurumlarında yapılabilir. Testin sonuçlarına göre 18. haftadan itibaren iğne yapılması önerilir.

'Yok' cevabı yüzünden öldürmüşlerdi, son anları ortaya çıktı'Yok' cevabı yüzünden öldürmüşlerdi, son anları ortaya çıktı
Ramazan coşkusu sokaklara taştı...Ramazan coşkusu sokaklara taştı...
Anahtar Kelimeler:
kan sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! 'Suriye'de dengeler değişebilir, hava sahası kapatılabilir'

İhracat için hazırlanıyordu, yasaklı madde çıktı

İhracat için hazırlanıyordu, yasaklı madde çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.