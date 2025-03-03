Kan uyuşmazlığına bile katkıda bulunmuştu! Bağışlamaktan bıkmadı, 1173 kez kan verdi! "Altın Kollu Adam" 88 yaşında hayata veda etti

9 News sitesinin haberine göre, Avustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

18 YAŞINDAYKEN KAN VERMEYE BAŞLAMIŞ

İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.

KAN UYUŞMAZLIĞI İĞNESİNİN HAZIRLANMASINA KATKI SAĞLAMIŞTI

Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.

(AA)