HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kan uyuşmazlığına bile katkıda bulunmuştu! Bağışlamaktan bıkmadı, 1173 kez kan verdi! "Altın Kollu Adam" 88 yaşında hayata veda etti

Kan uyuşmazlığına bile katkıda bulunmuştu! Bağışlamaktan bıkmadı, 1173 kez kan verdi! "Altın Kollu Adam" 88 yaşında hayata veda etti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 14:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da 1954'ten beri kan vererek çok sayıda bebeğin hayatını kurtaran, "Altın Kollu Adam" olarak bilinen, dünyanın en çok bağış yapan gönüllülerinden James Harrison 88 yaşında öldü.

Kan uyuşmazlığına bile katkıda bulunmuştu! Bağışlamaktan bıkmadı, 1173 kez kan verdi! "Altın Kollu Adam" 88 yaşında hayata veda etti

9 News sitesinin haberine göre, Avustralya Kızılhaç Komitesi, Harrison'ın 17 Şubat'ta kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

18 YAŞINDAYKEN KAN VERMEYE BAŞLAMIŞ

İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.

bebek

KAN UYUŞMAZLIĞI İĞNESİNİN HAZIRLANMASINA KATKI SAĞLAMIŞTI

Harrison, kanında fazla miktarda bulunan plazma sayesinde "Anti-D" olarak bilinen kan uyuşmazlığı iğnesinin hazırlanmasına da katkı sağladı.

(AA)

Okullar Ramazan yardımı yapacak...Okullar Ramazan yardımı yapacak...
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı! O iddialar için 'Söz konusu değildir' dediBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ifadesi ortaya çıktı! O iddialar için 'Söz konusu değildir' dedi
ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.369,67
3.370,04
% 0.6
14:35
Ons Altın / TL
104.841,43
104.875,17
% 0.65
14:50
Ons Altın / USD
2.873,99
2.874,71
% 0.68
14:50
Çeyrek Altın
5.391,48
5.510,01
% 0.6
14:35
Yarım Altın
10.748,96
11.020,40
% 0.6
14:35
Ziynet Altın
21.565,91
21.972,64
% 0.6
14:35
Cumhuriyet Altını
22.538,00
22.878,00
% 0.62
14:21
Anahtar Kelimeler:
Altın bebek kan bağışı iğne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

Kabus büyüyor! Ölü sayısı 81'e yükseldi

Kabus büyüyor! Ölü sayısı 81'e yükseldi

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.