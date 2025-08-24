Kanada'dan Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yardım! NATO'dan açıklama

NATO tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın NATO'nun yeni "Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL)" girişimi kapsamında, ABD'den temin edilecek 500 milyon dolarlık askeri teçhizat ve mühimmat paketini Ukrayna'ya finanse edeceğini duyurduğu bildirildi.

"TAKDİR EDİYORUM"

Açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin bu duyuruyu "Kanada'nın Ukrayna savunmasına olan kalıcı bağlılığının güçlü bir göstergesi" olarak memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

Açıklamada Rutte'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Kanada'yı Ukrayna için bu ABD askeri teçhizat paketini finanse etmek üzere harekete geçtiği için takdir ediyorum. NATO müttefikleri, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerlerken kendini savunması için ihtiyaç duyduğu şeyleri almasını sağlamaya devam ediyor."

Açıklamada ayrıca Kanada'nın yanı sıra Hollanda, Almanya, Danimarka, Norveç ve İsveç'in daha önce yaptığı açıklamalarla PURL girişimi kapsamında katkıda bulunduğu hatırlatılarak, bu girişimin yaklaşık 500 milyon dolarlık paketlerle ABD stoklarından temin edilecek teçhizat ve mühimmatla Ukrayna'nın en acil operasyonel ihtiyaçlarını karşılamayı öngördüğü bilgisi verildi.

Kaynak: AA