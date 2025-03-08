Kanada'nın Toronto kentinde silahlı saldırı: 12 yaralı

Kent yetkilileri, Ontario eyaletindeki Toronto'da bir mekanda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Öte yandan yetkililer, saldırganın henüz yakalanamadığı bilgisini paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Toronto Belediye Başkanı Olivia Chow, X platformunda yaptığı bir paylaşımla, "Scarborough'daki bir pubda meydana gelen silahlı saldırı haberleri beni derinden endişelendirdi" dedi.

Chow, Toronto Polisi Şefi Myron Demkiw ile konuştuğunu ve Demkiw'in kendisine "gerekli tüm kaynakların seferber edildiğini" söylediğini aktardı.

Chow, ayrıca "Bu erken aşamada ve devam eden bir soruşturma, polis daha fazla detay verecek. Aklım, kurbanlar ve aileleriyle birlikte." dedi.

Polis, pubın yakınlarındaki batı yakasında bir otopark alanında bir komuta merkezi kurulduğunu bildirdi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır