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Kanadalı turiste kabusu yaşattılar! Önce gasbedildi sonra bıçaklandı... O anlar kamerada

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İstanbul Karaköy'de Kanadalı bir turist gasbedildi. 28 yaşındaki Alex Soliman isimli turist bindiği taksi şoförü ile iki kadın tarafından 6 bin 500 lira gasbedildiğini daha sonra ise POS cihazından 3 bin 375 lirasının daha çekildiğini iddia etti. Durumu itiraz eden genç turist, 2 kadın tarafından bıçakla yaralandı. Yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen turist olay sonrası hastaneden darp raporu aldı.

Beyoğlu Karaköy’de meydana gelen olay iddiaya göre, Kanada’dan İstanbul’a gelen Alex Soliman, bir taksiye bindi. Turist, taksi şoförü ile kendilerini ‘Eleanor’ ve ‘Aisha’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

BIÇAKLI SALDIRI

Turist, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Alex Soliman, saat 01.09’da muayene edildi. Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Turist sanal medya hesabından POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları paylaştı. Çip ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği ve başvurunun incelemeye alındığı belirtildi. Doktor raporu, banka belgesi, görüntüler ve şüphelilere ait fotoğrafları sanal medyada paylaşan turistin olayla ilgili şikâyetçi olacağı öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kanada turist Karaköy
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