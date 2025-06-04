Kanal tedavisi nedir, nasıl yapılır? Kanal tedavisi kaç yıl dayanır?

Birçok hasta tarafından kanal tedavisi ağrılı bir uygulama olarak bilinir ve birçok kişi bu tedavi işlemini erteleme eğilimindedir. Fakat modern teknoloji sayesinde artık diş kökündeki kanallar 1 ya da 2 seans sonrasında sonunda ağrısız ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bilinenin aksine kanal tedavisi esnasında ağrı hissi yoktur. Ağrı hissedilen durumlarda ise bölgede enfeksiyon olduğu anlamına gelir. Kanal tedavisindeki temel amaç hastanın ağrılarını ortadan kaldırmaktır.

Kanal tedavisi nedir?

Kanal tedavisi olarak adlandırılan bu tedavi dişin içinde bulunan yumuşak doku ve sinirlerin zarar görmesi ve enfekte olması halinde uygulanmaktadır. Bu tedavinin amacı canlılığını kaybeden dişin çekilmeden işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktır. Diş köklerinde görülen çürük, travma veya tekrarlayan işlemler sonucunda pulpa dokusunun hasar görmesi halinde endodonti uzmanları tarafından yapılan bu tedavi dişin çekilmesini engelleyerek doğal diş yapısının sürdürülebilirliği sağlar.

Kanal tedavisi nasıl yapılır?

İlk olarak uzman diş hekimi, dişin kökünde enfeksiyon belirtisi olup olmadığını belirlemek ve kök yapısını incelemek amacıyla bir röntgen çeker. Bu sayede, dişte oluşan hasar değerlendirilir ve kanal tedavisine gerek olup olmadığına karar verilir. Diş pulpasının hasarlı olması halinde kanal tedavisi işlemi başlatılır. Dişte apse ve enfeksiyon durumundan kaynaklanan bir ağrı varsa lokal anestezi yapılır.

Kanal tedavisinin ilk adımı dişin kökündeki hasarlı pulpanın özenle çıkarılmasıdır. Pulpa alındıktan sonra kök kanalında gerçekleştirilecek işlemlerin ne olduğu ve ne kadar süreceği saptanır. Hekim tarafından uygun araçlar kullanılarak kök kanalları tekrardan şekillendirilir ve temizlenir. Bazı durumlarda kalıcı dolgu işlemi için dişin birkaç gün boyunca iyileşmesi beklenebilir. Bu noktada diş oyuğu geçici bir dolgu ile kapatılır.

Dişin iyileşmesinin ardından geçici dolgu ağrısız bir şekilde çıkarılır ve kalıcı dolgu işlemi gerçekleştirilir. Kalıcı dolgu işlemi dental macun ve gutta percha adındaki kauçuk bazlı bir maddeden yapılır.

Kanal tedavisi ne kadar sürer?

Kanal tedavisi işleminin bir seansı ortalama 45 dakika kadar sürebilir. Bazı kişilerde tek seansta tedavi gerçekleşirken bazı kişilerde ise iki seans gerekebilir.

Kanal tedavisi kaç yıl dayanır?

Endodonti ya da diğer adıyla kanal tedavisi uygulamasının ardından dişin dayanma süresi gösterilen bakıma ve özene bağlı olarak değişkenlik gösterir. Düzenli bir şekilde ağız bakımı yapıldığında ve kontrollere gidildiğinde kanal tedavisi yapılan bir diş ömür boyu sağlıklı kalabilir.