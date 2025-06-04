HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kanal tedavisi nedir, nasıl yapılır? Kanal tedavisi kaç yıl dayanır?

Dişler çene kemiğinde, diş kökünü saran periodonsiyum adındakı özel bir yapıyla desteklenir. Ağız bakımının yetersiz olması, diş sıkma alışkanlığı, stres, yoğun alkol kullanımı ve sigara gibi nedenlerle zamanla bu yapının hasar alması sonucunda diş kayıpları meydana gelir. Bu noktada çeşitli tedaviler devreye girer. Bunlardan biri de kanal tedavisidir. Peki, kanal tedavisi nedir ve nasıl yapılır?

Kanal tedavisi nedir, nasıl yapılır? Kanal tedavisi kaç yıl dayanır?
Defne Vera Şahin

İçindekiler

  • Kanal tedavisi nedir?
  • Kanal tedavisi nasıl yapılır?
  • Kanal tedavisi ne kadar sürer?
  • Kanal tedavisi kaç yıl dayanır?

Birçok hasta tarafından kanal tedavisi ağrılı bir uygulama olarak bilinir ve birçok kişi bu tedavi işlemini erteleme eğilimindedir. Fakat modern teknoloji sayesinde artık diş kökündeki kanallar 1 ya da 2 seans sonrasında sonunda ağrısız ve başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bilinenin aksine kanal tedavisi esnasında ağrı hissi yoktur. Ağrı hissedilen durumlarda ise bölgede enfeksiyon olduğu anlamına gelir. Kanal tedavisindeki temel amaç hastanın ağrılarını ortadan kaldırmaktır.

Kanal tedavisi nedir?

Kanal tedavisi olarak adlandırılan bu tedavi dişin içinde bulunan yumuşak doku ve sinirlerin zarar görmesi ve enfekte olması halinde uygulanmaktadır. Bu tedavinin amacı canlılığını kaybeden dişin çekilmeden işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktır. Diş köklerinde görülen çürük, travma veya tekrarlayan işlemler sonucunda pulpa dokusunun hasar görmesi halinde endodonti uzmanları tarafından yapılan bu tedavi dişin çekilmesini engelleyerek doğal diş yapısının sürdürülebilirliği sağlar.

Kanal tedavisi nasıl yapılır?

İlk olarak uzman diş hekimi, dişin kökünde enfeksiyon belirtisi olup olmadığını belirlemek ve kök yapısını incelemek amacıyla bir röntgen çeker. Bu sayede, dişte oluşan hasar değerlendirilir ve kanal tedavisine gerek olup olmadığına karar verilir. Diş pulpasının hasarlı olması halinde kanal tedavisi işlemi başlatılır. Dişte apse ve enfeksiyon durumundan kaynaklanan bir ağrı varsa lokal anestezi yapılır.

Kanal tedavisinin ilk adımı dişin kökündeki hasarlı pulpanın özenle çıkarılmasıdır. Pulpa alındıktan sonra kök kanalında gerçekleştirilecek işlemlerin ne olduğu ve ne kadar süreceği saptanır. Hekim tarafından uygun araçlar kullanılarak kök kanalları tekrardan şekillendirilir ve temizlenir. Bazı durumlarda kalıcı dolgu işlemi için dişin birkaç gün boyunca iyileşmesi beklenebilir. Bu noktada diş oyuğu geçici bir dolgu ile kapatılır.

Dişin iyileşmesinin ardından geçici dolgu ağrısız bir şekilde çıkarılır ve kalıcı dolgu işlemi gerçekleştirilir. Kalıcı dolgu işlemi dental macun ve gutta percha adındaki kauçuk bazlı bir maddeden yapılır.

Kanal tedavisi ne kadar sürer?

Kanal tedavisi işleminin bir seansı ortalama 45 dakika kadar sürebilir. Bazı kişilerde tek seansta tedavi gerçekleşirken bazı kişilerde ise iki seans gerekebilir.

Kanal tedavisi kaç yıl dayanır?

Endodonti ya da diğer adıyla kanal tedavisi uygulamasının ardından dişin dayanma süresi gösterilen bakıma ve özene bağlı olarak değişkenlik gösterir. Düzenli bir şekilde ağız bakımı yapıldığında ve kontrollere gidildiğinde kanal tedavisi yapılan bir diş ömür boyu sağlıklı kalabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman’da bileyicilerde Kurban Bayramı yoğunluğuAdıyaman’da bileyicilerde Kurban Bayramı yoğunluğu
Son dakika: Bodrum Marina'da tekne patladı! 3 kişi yaralandı: İlk görüntüler...Son dakika: Bodrum Marina'da tekne patladı! 3 kişi yaralandı: İlk görüntüler...

Anahtar Kelimeler:
diş apsesi diş kanal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

AK Parti kararını verdi! Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?

Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İstanbul ekibine imza atmak üzere anlaştı

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İstanbul ekibine imza atmak üzere anlaştı

TSK’dan ihraç edilen teğmenler hakkında ilk karar! Mahkeme reddetti…

TSK’dan ihraç edilen teğmenler hakkında ilk karar! Mahkeme reddetti…

Yer: Gaziantep! Faciadan habersiz ağzında sigara ile tanker kapağı açtı... O anlar kamerada

Yer: Gaziantep! Faciadan habersiz ağzında sigara ile tanker kapağı açtı... O anlar kamerada

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.