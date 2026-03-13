Kanala düşen ineği zabıta kurtardı

Terme’nin Beşikli Mahallesi’nde devriye görevini yürüten belediye ekipleri, bölgeden geçtikleri sırada bir vatandaşın panik içerisinde yardım istediğini fark etti. Durumu inceleyen ekipler, Kemal Özdemir isimli vatandaşa ait ineğin sulama kanalına düştüğünü ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını gördü.

EKİPLER VE VATANDAŞ EL ELE VERDİ

Hiç tereddüt etmeden araçlarından inen zabıta personeli, mahalle sakini Kemal Özcan ve belediye zabıta personelleri Mustafa Çelebi, Ramazan Şen ile birlikte kurtarma operasyonu başlattı. Zorlu bir uğraşın ardından, kanalda bitkin düşen inek, ekiplerin titiz çalışmasıyla güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

"HER AN, HER YERDE VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

İneği yara almadan kurtarılan Kemal Özdemir, ekiplerin tam zamanında olay yerinden geçmesinin kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek, "Tek başıma çıkarmam imkansızdı, belediye ekiplerimiz sağ olsunlar hemen yardıma koştular. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Terme Belediyesi, sadece rutin belediyecilik hizmetleriyle değil sokaktaki her canın ve her vatandaşın ihtiyaç duyduğu her anda sahada olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır