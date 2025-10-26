HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kanala uçup ters dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçup ters dönerken, sürücü ve eşi arabadan burunları bile kanamadan çıktı.

Kanala uçup ters dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Kaza, Ata Mahallesi Ata Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kanala uçup ters döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü S.M. ve yolcu konumundaki Z.M. vatandaşların da yardımıyla burunları dahi kanamadan çıktı. Kanalın boş olması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazazede çiftin gerekli kontrollerini yaptı. Kanal içerisinde ters dönen araç çekici marifeti ile çıkartılarak otoparka götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kanala uçup ters dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 1

Kanala uçup ters dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 2

Kanala uçup ters dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 3

Kanala uçup ters dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 4

Kanala uçup ters dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 5

Kanala uçup ters dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar 6Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Parkta tartıştığı arkadaşını vuran şahıs tutuklandıParkta tartıştığı arkadaşını vuran şahıs tutuklandı
Uludağ’da vadide mahsur kalmışlardı! Maceracılar kurtarıldıUludağ’da vadide mahsur kalmışlardı! Maceracılar kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.