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Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a kokain sevkiyatının yapıldığı bilgisi üzerine Beylikdüzü'nde takip edilen bir araca operasyon düzenlendi. Operasyonda, 23 kilo 350 gram kokain ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Valizde veren ve 'bebek yüzlü kurye' olarak adlandırılan Ukrayna vatandaşı Nikita isimli kişi de İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2'si Türk 4 şüpheli de tutuklandı.

Kanarya Adaları'ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; 'Bebek yüzlü kurye' havalimanında yakalandı

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu maddeyi taşıyan yabancı uyruklu kuryelerin İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndan aldıkları kokaini İstanbul'a getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Şebekenin yabancı uyruklu iki kuryesi, uyuşturucu maddeyi İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan teslim alarak önce İspanya ana karasına, oradan da hava yoluyla İstanbul'a getirdi. İstanbul'a adım atan kuryeler, alıcının kendilerine yönlendirdiği bir ticari taksiye uyuşturucu valizini teslim etti.

Kanarya Adaları ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; Bebek yüzlü kurye havalimanında yakalandı 1

ALICILAR TÜRK

Polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucuyu teslim etmek için kullandıkları aracı takibe aldı. Beylikdüzü'nde durdurulan araçta yapılan aramada 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucunun alıcısı olduğu değerlendirilen Volkan Armişen, İsa Çelik ve Savelii Lobanov gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından çalışmaları derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek uyuşturucuyu taksiye bırakan kuryelerin kimliklerini tespit etti. Türkiye'den ayrılmak üzere İstanbul Havalimanı'na giden şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kanarya Adaları ndan uyuşturucu getiren şebeke çökertildi; Bebek yüzlü kurye havalimanında yakalandı 2

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Havalimanında yakalanan şüphelinin Ukraynalı 'Bebek Yüzlü Uyuşturucu Kuryesi' olarak adlandırılan Nikita isimli olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu operasyonu
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