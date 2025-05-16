Kandilli Rasathanesi nedir? Kandilli Rasathanesi'nden son depremlere nasıl bakılır?

Kandilli Rasathanesi, ülkemizdeki en önemli bilim kurumlarından biri olarak deprem konusunda da bilgi alınan bir merkezdir. Türk bilim tarihinde oldukça önemli bir konumda yer alan Kandilli Rasathanesi, İstanbul Anadolu yakasındaki Üsküdar- Kandilli Mahallesi'ndeki bir tepede bulunmaktadır. Kandilli Rasathanesi deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji alanlarında araştırmalar gerçekleştirilen bir bilim merkezidir.

Kandilli Rasathanesi nedir?

Kandilli Rasathanesi, 1868 senesinde Rasathane-i Amire ismiyle açılmıştır. Rasathanenin açılışı, diğer bilim merkezlerine de bilgi aktarılabilmesi için Fransız hükûmeti tarafından desteklenmiştir. Avrupa'dan getirilen gözlem ekipmanlarıyla beraber Pera'da 74 metre yüksekliğe sahip bir tepede kurulan rasathanenin ilk müdürü Aristide Coumbary olarak bilinmektedir.

Kandilli Rasathanesi, Cumhuriyet tarihinde 1982 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kalmıştır. Ama 1982 yılından sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Ardından 28.03.1983 tarihinde kabul edilen 2809 sayılı yasayla beraber üniversite kapsamında yer alan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını almıştır.

Günümüzde rasathane meydana gelen depremlerin şiddetini ölçerek bunları online ortamda paylaşmaktadır. Öte yandan Kandilli Rasathanesi yalnızca deprem araştırma enstitüsünü değil, aynı zamanda jeofizik, jeodezi, jeomanyetizma, sismoloji, astronomi, meteoroloji gibi alanlarda da çalışmalar yürütmektedir.

Kandilli Rasathanesi'nden son depremlere nasıl bakılır?

Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın bölgelerinde meydana gelen depremleri anlık olarak resmi internet sitesinde paylaşmaktadır. Bu sitedeki son depremler sayfasında, depremlerin tarihi, saati, enlem, boylam, derinlik, büyüklük ve yer bilgileri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bununla beraber depremlerin harita üzerindeki tam konumları, deprem şiddet haritaları, deprem kataloğu, deprem istatistikler ve deprem arşivi gibi bilgilere de yer verilmektedir.

Kandilli son depremler listesini devamlı olarak güncellemekte ve depremlerin çözüm niteliğini açıklamaktadır. Çözüm niteliği, depremin otomatik, ilksel, son veya revize edilmiş hallerini göstermektedir.

Otomatik çözümler, deprem araştırma merkezlerinden gelen bilgilerin bilgisayar tarafından işlenmesiyle elde edilen çözümlerdir. İlksel çözümler, deprem istasyonlarından gelen bilgilerin bir deprem uzmanı tarafından analiz edilmesiyle elde edilen çözümlerdir. Son çözümler ise depremin ardından tüm parametrelerinin de belirlenmesiyle ulaşılan çözümlerdir. Bu bilgiler sonucunda revize edilmiş çözümler de ortaya çıkabilir. Bunlar da depremin ardından yapılan incelemelerle güncellenen çözümlerdir.