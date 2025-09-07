HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kanlı ay tutulması büyüledi! 82 dakika sürecek

Türkiye’nin birçok ilinde kırmızı renginden dolayı "Kanlı ay" olarak da bilinen dolunay, tutulma sırasında görüntülendi. 82 dakika sürecek tutulma, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Kanlı ay tutulması büyüledi! 82 dakika sürecek

Bu akşam gökyüzü eşsiz bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin de net şekilde izleyebileceği "Kanlı Ay" tutulması saat 19.28'de yarı gölge evresiyle başladı. Ay, ilerleyen dakikalarda tamamen Dünya'nın gölgesine girecek ve kızıl bir renge bürünecek.

Kanlı ay tutulması büyüledi! 82 dakika sürecek 1

GECE YARISINA DOĞRU SONA ERECEK!

Bilim insanlarına göre tam tutulma evresi 20.30'da başlayacak ve yaklaşık 82 dakika sürecek. Tutulma, gece yarısına doğru sona erecek.

Kanlı ay tutulması büyüledi! 82 dakika sürecek 2

Gökyüzü meraklıları için büyük bir görsel şölen sunan bu doğa olayı, çıplak gözle dahi rahatlıkla izlenebiliyor.

(İHA-AA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum'da üç kazada 17 kişi yaralandıÇorum'da üç kazada 17 kişi yaralandı
'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

Anahtar Kelimeler:
kanlı ay tutulması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Milli takımda sakatlanmıştı! G.Saray Osimhen için harekete geçti

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

Son dakika: İstanbul Valiliği’nden dikkat çeken ‘yasak’ kararı geldi!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Emniyet Müdürü İlker Arslan ile iş insanı Fazlı Ateş’in ifadeleri ortaya çıktı!

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Rusya, hükümet binasını vurdu: Ölü ve yaralılar var

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

Genç estetisyenin ölüm sebebi belli oldu! Ablası sosyal medyadan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.