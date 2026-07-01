Kanlı pusu! Kasklı saldırgan kurşun yağdırdı, yardım çığlıkları mahalleyi inletti

İstanbul'daki dehşete düşüren kanlı saldırı, sabah saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi Çakır Sokak'ta yaşandı.

KASKINI HİÇ ÇIKARMADI, PUSU KURDU

İddiaya göre motosikletiyle ilerleyen A.A. (45), o sırada orada kendisini bekleyip pusu kuran kimliği belirsiz ve yüzü kapalı kasklı şahsın silahlı saldırısına uğradı.

YARDIM ÇIĞLIKLARI ATTI

Silahlı saldırganın 5 el ateş açması sonucu talihsiz adam, vücudunun çeşitli noktalarından vurularak yere yığıldı. Saldırı sonrası saldırgan kaçarken, yerde kanlar içerisinde yardım çığlıkları atan adamı duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN KAMERADA

Saldırganın kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay sırasında silah sesleri duyan bir mahalle sakini ise, "Sabah oğlum gidecekti, tekrar yatmaya döndüm. O ara eşimle silah sesleri duyduk. Cama doğru yöneldik. Vurulan beyefendi motosikletin üzerindeydi, yan yatmış şekildeydi. O sırada saldırgan sıkmaya devam etti. Şurada bir yerde pusu kurmuş. Böyle geldiği zaman sıka sıka bu şekilde buraya kadar geliyor. Burada adam da yere yığıldı. Biz hep beraber dışarı çıktık, ondan sonra müdahale ettik. 5-6 el silah sesi duyduk. Pansuman falan yapıldı. Dışarı çıktık, tampon yapıldı. Komşumun eşi işte bez istedi, ben de havlu verdim. Tampon yapıldı havluyla ambulans gelene kadar. Sağ omzundan vuruldu, bir de arka bacaklarından vurulmuş. Bilinci artık gidiyordu. Yüzü falan bembeyaz olmuştu. Kızım duymuş, polis, ambulans, yardım edin diye bağırmış" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır