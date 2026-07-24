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Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa'da korkunç olay

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 77 yaşındaki Faize Karaca, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Yaşlı kadının katili ise komşusu Şengül Demir çıktı. Demir'in cinayetten önce Karaca ile selfie çektiği de ortaya çıkarken evde yapılan aramada cinayet sırasında giydiği kanlı kıyafetler bulundu. Demir tutuklandı.

Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa'da korkunç olay

Kan donduran olay 1 Temmuz’da Mudanya'da meydana geldi. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.K., iddiaya göre evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. A.K.’nin yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa da korkunç olay 1

BOĞAZINI KESMİŞ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yatak odasında, A.K.’nin eşi Faize Karaca’yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca’nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi. Karaca’nın cenazesi, savcılık incelmesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa da korkunç olay 2

EVİNDE KANLI KIYAFETLERİ BULUNDU

Mudanya Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaca’yı öldüren şüphelinin ailece görüştükleri komşusu Şengül Demir olduğunu tespit etti. Öldürdüğü Faize Karaca ile daha önce çektirdiği fotoğrafa ulaşılan Şengül Demir’in evinde yapılan aramada cinayet sırasında giydiği kanlı kıyafetleri bulundu.

Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa da korkunç olay 3

‘GÖZÜM DÖNDÜ, NE YAPIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM’

Faize Karaca’nın üzerinde ve evde bulunan 5 altın bilezik ve bir beşibiryerde kolyeyi de alıp bir arkadaşının evinde sakladığı öğrenilen ve suçunu itiraf eden Şengül Demir’in, emniyette verdiği ifadede maktulle aralarında tartışma çıktığını iddia ederek, “Gözüm döndü. Ne yaptığımın farkında değilim” dediği öğrenildi.

Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa da korkunç olay 4

Altınlar sakladığı adreste ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa da korkunç olay 5

Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa da korkunç olay 6

Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa da korkunç olay 7

Kanlı selfie! Önce poz verdi ardından boğazını kesti: Bursa da korkunç olay 8
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa selfie
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