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Kanser, kalp ve yaşlanmaya karşı yeni umut: ‘Mucize İlaç’ bilim dünyasını çok etkiledi! Metformin ile yaşlanma yavaşlıyor mu?

Yaygın olarak diyabet tedavisinde kullanılan metformin, bilim dünyasında yeni bir heyecan dalgası oluşturuyor. ‘Mucize ilaç’ olarak anılan bu ilaç, kolon kanseriyle mücadelede ve yaşlanma karşıtı etkileriyle dikkat çekiyor. Peki, tek bir ilaç bu kadar çok sorunu çözebilir mi? Çarpıcı araştırma sonuçlarının detayları haberimizde...

Kanser, kalp ve yaşlanmaya karşı yeni umut: ‘Mucize İlaç’ bilim dünyasını çok etkiledi! Metformin ile yaşlanma yavaşlıyor mu?
Sedef Karatay

Geçtiğimiz hafta Chicago’da düzenlenen Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği konferansında, metforminin kolon kanseri hücreleriyle etkileşimi masaya yatırıldı. Ohio Eyalet Üniversitesi’nden Holli Loomans-Kropp liderliğindeki ekip, özellikle KRAS gen mutasyonuyla bağlantılı, tedavisi zor kolon kanseri türlerinde metforminin etkisini araştırıyor. Bulgular, ilacın kanser tedavisinde tamamlayıcı bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

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DİĞER TEDAVİLERLE BİRLİKTE DAHA ETKİLİ

Metformin, vücudun şeker metabolizmasını düzenlemesiyle biliniyor. Ancak yeni çalışmalar, kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatma potansiyelini ortaya koyuyor. Loomans-Kropp, “Metformin tek başına kanseri tedavi edemez, ancak diğer yöntemlerle birleştirildiğinde etkili olabilir” diyor.

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DAHA ÖNCEKİ BULGULAR NE DİYOR?

Önceki araştırmalar, metformin kullanan diyabet hastalarının kolon kanseri gibi bazı kanser türlerine daha az yakalandığını göstermişti. Yeni çalışmalar, ilacın sadece kanseri önlemekle kalmayıp, kanser hücreleriyle aktif mücadele potansiyelini sorguluyor. Bu, metforminin kanser tedavisinde önemli bir araç olabileceğine işaret ediyor.

METFORMİN BUNU NASIL BAŞARIYOR?

Araştırmalar, metforminin otofaji sürecini teşvik ederek kanser hücrelerinin enerji ihtiyacını engelleyebileceğini gösteriyor. İlacın hücrelerin enerji kullanımını değiştirerek bölünme ve çoğalma süreçlerini etkilemesi, kanser tedavisinde kritik bir mekanizma olarak görülüyor.

Loomans-Kropp, “Hücrenin enerji tüketimini yeniden yönlendirmek, kanser hücrelerinin büyümesini durdurabilir” diyor.

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KALP, BUNAMA VE YAŞLANMAYA KARŞI DA UMUT VERİCİ

Metformin, sadece kanserle değil, kalp hastalıkları ve bunama gibi yaşa bağlı sorunlarla mücadelede de potansiyel taşıyor. Loomans-Kropp, ilacın bu hastalıkları önlemede etkili olabileceğini, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

YAŞLANMA KARŞITI ETKİLER

Metforminin yaşlanma karşıtı özellikleri de bilim dünyasının radarında. Dr. Nir Barzilai, ilacın hücrelerin DNA’sını koruyarak yaşlanmayı yavaşlatabileceğini söylüyor. 2013’te yapılan bir çalışma, düşük doz metforminin farelerde ömrü %5 uzattığını göstermişti.

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‘METFORMİN İLE YAŞLANMAYI HEDEFLEME’

‘Metformin ile Yaşlanmayı Hedefleme’ (T.A.M.E.) adlı büyük çaplı çalışma, ilacın kanser, kalp hastalıkları ve bunama üzerindeki etkilerini daha derinlemesine inceleyecek. Ancak sonuçlar için yıllar gerekebilir.

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Anahtar Kelimeler:
kolon kanseri yaşlılık kanser belirtileri
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