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Kanserde dengeler değişti: En büyük artış gösteren cinsiyet açıklandı

Yeni rapor, kanser oranlarında cinsiyete göre dikkat çeken bir değişim yaşandığını ortaya koydu. Erkeklerde düşüş görülürken kadınlarda, özellikle de genç yaş gruplarında artış tespit edildi. İşte sebepleri...

Kanserde dengeler değişti: En büyük artış gösteren cinsiyet açıklandı

ABD’de yayımlanan yeni rapor, kanser verilerinde dikkat çeken bir değişimi ortaya koydu. Kanser görülme oranı erkeklerde düşerken kadınlarda artış gösteriyor. Özellikle 50 yaş altı kadınlardaki yükseliş uzmanların gündeminde.

GENÇ KADINLARDA GÖRÜLEN ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Raporda, 50 yaş altındaki kadınlarda kanser görülme oranının aynı yaş grubundaki erkeklere göre yüzde 82 daha yüksek olduğu belirtildi. Bu oranın 2002 yılında yüzde 51 olduğu, 2021 verilerinde ise dikkat çekici şekilde yükseldiği aktarıldı.

Kadınlarda görülen bu artışın özellikle meme kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerindeki yükselişle bağlantılı olabileceği ifade edildi. Uzmanlar, bu tablonun yalnızca genetik faktörlerle açıklanamayacağını belirtti.

Kanserde dengeler değişti: En büyük artış gösteren cinsiyet açıklandı 1

ERKEKLERDE GÖRÜLEN DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Verilere göre erkeklerde kanser görülme oranı genel olarak azalma eğiliminde. Özellikle sigara kullanımının azalması, erken teşhis imkanlarının artması ve tedavideki gelişmeler, kanser ölümlerindeki düşüşte etkili görülüyor.

Buna rağmen uzmanlar, kadınlarda ve genç yetişkinlerdeki artışın yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı. Çünkü bazı kanser türleri artık daha genç yaşlarda da teşhis edilebiliyor.

TEK BİR NEDEN GÖSTERİLMİYOR

Uzmanlara göre kadınlarda kanser oranlarının artmasının arkasında tek bir neden bulunmuyor.

Yaşam tarzı, çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları, obezite, alkol kullanımı, doğum yaşının ilerlemesi ve daha az çocuk sahibi olma gibi birçok unsurun etkili olabileceği değerlendirildi.

Ancak bu faktörlerin her biri için kesin bir bağlantıdan söz etmek mümkün değil. Araştırmacılar, özellikle genç yaşta artan kanser vakalarının nedenlerini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

GENÇ YAŞTA GÖRÜLEN VAKALAR ARTIYOR

Son yıllarda yalnızca kadınlarda değil, genç yetişkinlerde görülen bazı kanser türlerinde de artış dikkat çekti.

Kolorektal kanser, pankreas kanseri ve rahim kanseri gibi bazı türlerdeki yükseliş, uzmanların takip ettiği alanlar arasında yer alıyor.

Bu nedenle uzmanlar, vücutta uzun süre devam eden olağan dışı belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı. Aile öyküsü olan kişilerin ve risk grubunda bulunanların tarama önerileri konusunda doktorlarına danışması önem taşıyor.

Kanserde dengeler değişti: En büyük artış gösteren cinsiyet açıklandı 2

ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Kanser verilerindeki değişim endişe yaratsa da uzmanlar, erken teşhisin hala en güçlü avantajlardan biri olduğunu belirtti.

Düzenli kontroller, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve risk faktörlerinin azaltılması, kanserle mücadelede önemli rol oynuyor.

Uzmanlara göre bu rapor, paniğe neden olmaktan çok farkındalık yaratmalı. Özellikle kadınların ve genç yetişkinlerin kendi vücutlarındaki değişimleri takip etmesi, rutin kontrolleri aksatmaması ve şüpheli durumlarda hekime başvurması önerildi.

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kanser kanser belirtileri kanserojen
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