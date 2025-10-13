HABER

Kanserde erken teşhisin önemine yürüyüşle dikkat çekildi

Kadınlarda sık görülen meme kanserine ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Bayburt’ta farkındalık yürüyüşü gerçekleştirild.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ‘Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ temasıyla düzenlenen yürüyüşte, erken tanının önemi vurgulandı.

15 Temmuz Şehir Parkı girişinde bir araya gelen katılımcılar, etkinlik öncesinde bilgilendirildi. Yürüyüşe, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, Kop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlık personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Park içerisinde gidiş-dönüş şeklinde gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcılar ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ mesajı verdi. Etkinlik sonunda katılımcılara elma ve su ikram edildi.

