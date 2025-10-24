KAP'a bildirildi! Türk Telekom'un Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu

Türk Telekom KAP'a yaptığı açıklamada Genel Müdür olarak Ebubekir Şahin'in atandığını açıkladı.



GÖREV SÜRESİ DOLMUŞTU

Dört dönemdir RTÜK Başkanlığı görevini sürdüren Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı. 23 Ocak 2019 tarihinden bu yana dört kez RTÜK Başkanlığı görevine seçilen Şahin'in görev süresinin sona ermesinin ardından Üst Kurul üyeleri yeni başkanı belirlemek üzere toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığı'na Kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği'ne ise Orhan Karadaş seçildi.

ÜMİT ÖNAL SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NA ATANMIŞTI

Resmi Gazete'nin son sayısında yayımlanan karara göre Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı’na atanmıştı. 8 Ocak 2025 tarihinde kurulduğu resmen duyurulan Siber Güvenlik Başkanlığı'na 135 kişilik kadro tahsis edildi.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Rize Çayeli’nde doğdu. İlköğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde Memur, Refah-Yol hükûmetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de Milletvekili Danışmanlığı, 2002 yılı itibarıyla AK Parti’nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği, Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği vazifelerinde bulundu. Ardından 2011- 2014 yılları arasında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü.



2014 - 2017 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yaptı.

6112 sayılı RTÜK Kanunu’nun 35'inci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu’nda 16.10.2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, 24.10.2025 tarihine kadar RTÜK Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Aynı zamanda 12 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup, görevine devam etmektedir. Ayrıca Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna 30 Ağustos 2019 yılında Hükûmet Temsilcisi olarak atanmış ve üç dönemdir görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Ebubekir Şahin, İngilizce bilmektedir.